Отец младенца из Уфы, которого поздравил Путин, хочет переехать в большую квартиру

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УФА, 15 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Житель Уфы Артем Сухарев, которого в прямом эфире поздравил с рождением второго ребенка президент России Владимир Путин, намерен переехать из двухкомнатной квартиры в более просторное жилье. Для этого он хочет получить выплату на улучшение жилищных условий, предусмотренную в регионе.
"У моей супруги были сложные роды, кесарево сечение. Но на свет родился такой чудесный ребенок - Михаил. Дома его ждет старший братик. Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире, но хотели бы расширяться, обратимся к властям за помощью", - сказал он.
В Башкирии с 2017 года для поддержки молодых семей предусмотрена единовременная выплата до 300 тыс. рублей. Эти средства могут быть использованы на приобретение жилья или погашение долга по ипотеке. С 15 мая идет прием заявок от граждан на предоставление таких выплат. Как рассказал в четверг корреспондент ТАСС глава Минздрава Башкирии Анвар Бакиров, эта "мера мотивирует молодые семьи, делает так, чтобы они имели перспективы на будущее".
В целом в регионе выплату за рождение ребенка могут получить около двух тысяч семей. В 2013-2015 годы в Башкирии рождалось по 59-60 тысяч детей, однако по итогам 2016 года наблюдалось резкое снижение рождаемости - 56,5-57 тысяч. В связи с этим и были приняты дополнительные меры по улучшению демографической ситуации.