Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отец младенца из Уфы, которого поздравил Путин, хочет переехать в большую квартиру

Общество
15 июня, 16:27 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

По словам Артема Сухарева, его семья хочет получить выплату на улучшение жилищных условий

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 15 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Житель Уфы Артем Сухарев, которого в прямом эфире поздравил с рождением второго ребенка президент России Владимир Путин, намерен переехать из двухкомнатной квартиры в более просторное жилье. Для этого он хочет получить выплату на улучшение жилищных условий, предусмотренную в регионе.

"У моей супруги были сложные роды, кесарево сечение. Но на свет родился такой чудесный ребенок - Михаил. Дома его ждет старший братик. Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире, но хотели бы расширяться, обратимся к властям за помощью", - сказал он.

В Башкирии с 2017 года для поддержки молодых семей предусмотрена единовременная выплата до 300 тыс. рублей. Эти средства могут быть использованы на приобретение жилья или погашение долга по ипотеке. С 15 мая идет прием заявок от граждан на предоставление таких выплат. Как рассказал в четверг корреспондент ТАСС глава Минздрава Башкирии Анвар Бакиров, эта "мера мотивирует молодые семьи, делает так, чтобы они имели перспективы на будущее".

В целом в регионе выплату за рождение ребенка могут получить около двух тысяч семей. В 2013-2015 годы в Башкирии рождалось по 59-60 тысяч детей, однако по итогам 2016 года наблюдалось резкое снижение рождаемости - 56,5-57 тысяч. В связи с этим и были приняты дополнительные меры по улучшению демографической ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама