Губернатор Подмосковья пообещал найти возможность досрочного закрытия полигона в Балашихе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал найти возможность закрытия полигона ТБО Кучино в Балашихе ранее 2021 года после того, как вопрос о свалке был поднят в четверг в ходе "Прямой линии" с президентом РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Закрытие этого полигона стояло в плане до 2021 года. Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И, учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше", - сказал он.

"Моя задача сейчас - дать указание министерству экологии, главе городского округа Балашиха, чтобы был постоянный экологический контроль по недопущению каких-то отклонений от технологии", - добавил Воробьев.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что Андрей Воробьев выехал на Кучинский полигон, который находится в районе Балашихи.

В четверг в ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин пообещал решить проблему мусорного полигона, существующего уже 50 лет и постоянно увеличивающегося в объемах, и, соответственно, экологии Балашихи.

Как считает Путин, условия жизни в Балашихе - результат того, что в свое время не были соблюдены экологические нормы строительства жилья.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха, о котором шла речь в ходе "Прямой линии", был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Несмотря на то, что в 1975 году велись разговоры о скорейшем закрытии полигона, он по сей день продолжает функционировать. Свалку общей площадью более 50 га видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Мусор туда везут как из Московской области, так и из Москвы.

При этом жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.