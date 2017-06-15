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Мониторинг экологической обстановки в Находке начнется до конца июня 2017 года

Общество
15 июня, 16:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, июня. /ТАСС

К мониторингу экологической обстановки в городе будут подключены ученые Дальневосточного отделения РАН, специалисты Приморгидромета и Росприроднадзора

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты до конца июня 2017 года установят датчик для мониторинга экологической обстановки в порту Находка, где наиболее остро стоит проблема загрязнения воздуха угольной пылью. Данные будут транслироваться в открытый доступ в интернете, сообщил в четверг журналистам губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Экологическую проблему затронул во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным мальчик Андрей Боль из Находки. Он попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован". Президент также попросил задавшего в прямом эфире вопрос мальчика оставить свои данные и позднее рассказать, "какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом".

"Мы подключили к этому вопросу ученых Дальневосточного отделения РАН, специалистов Приморгидромета и Росприроднадзора. Пока идет разработка комплексной системы мониторинга воздуха в Находке, уже в этом месяце мы в тестовом режиме установим контрольный датчик в наиболее экологически опасном месте - на границе санитарно-защитной зоны. Датчик будет работать круглосуточно и передавать данные в открытый доступ через интернет", - отметил Миклушевский.

Губернатор добавил, что открытый мониторинг позволит надзорным органам оперативнее реагировать на нарушения стивидорами природоохранного законодательства. Предполагается, что полностью система мониторинга заработает в следующем году не только в Находке, но и в других портах Приморья.

Проблема угольной пыли в Приморье

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Контроль за ситуацией взяли на себя общественные организации и движения. В частности, инициирован проект "Народная экспертиза", который предполагает широкое участие населения в обсуждении и решении острой экологической проблемы.

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