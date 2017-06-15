Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД готово рассмотреть вопрос об ужесточении штрафов для пешеходов за нарушения ПДД

Общество
15 июня, 16:55 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МВД готово рассмотреть вопрос об ужесточении штрафов для пешеходов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), в том числе переход дороги на красный свет. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов при обсуждении в Госдуме правительственного проекта закона, которым максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам повышается с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

"Что касается комплексного характера, то мы готовы рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности пешеходов, если депутаты его ставят, - сказал Зубов. - Мы такой законопроект вместе с вами готовы подработать и при необходимости внести".

Вопрос на эту тему заместителю министра внутренних дел задал депутат от "Единой России" Александр Сидякин. "Почему только на водителей вы возлагаете вину за те ДТП, которые происходят на переходных переходах?" - спросил он. Парламентарий рассказал, что нередко становится свидетелем ситуаций, когда "на красный свет вырываются люди", которые смотрят не на дорогу, а в свои планшеты, с капюшонами на голове и так далее.

По действующему законодательству нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД влечет предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама