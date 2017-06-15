МВД готово рассмотреть вопрос об ужесточении штрафов для пешеходов за нарушения ПДД

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МВД готово рассмотреть вопрос об ужесточении штрафов для пешеходов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), в том числе переход дороги на красный свет. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов при обсуждении в Госдуме правительственного проекта закона, которым максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам повышается с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

"Что касается комплексного характера, то мы готовы рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности пешеходов, если депутаты его ставят, - сказал Зубов. - Мы такой законопроект вместе с вами готовы подработать и при необходимости внести".

Вопрос на эту тему заместителю министра внутренних дел задал депутат от "Единой России" Александр Сидякин. "Почему только на водителей вы возлагаете вину за те ДТП, которые происходят на переходных переходах?" - спросил он. Парламентарий рассказал, что нередко становится свидетелем ситуаций, когда "на красный свет вырываются люди", которые смотрят не на дорогу, а в свои планшеты, с капюшонами на голове и так далее.

По действующему законодательству нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД влечет предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.