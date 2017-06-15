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Ставрополье пока не получило средства, выделенные пострадавшим от паводка

Общество
15 июня, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По словам губернатора края Владимира Владимирова, после жалобы местной жительницы в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным", позвонили из Минфина и заверили, что 16 июня 30% суммы переведут в край

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Средства, которые были выделены федеральным центром на ликвидацию последствий майского паводка на Ставрополье, пока еще не поступили в регион. Об этом сообщил ТАСС в четверг по телефону губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Распоряжение о выделении ставропольским властям почти 1 млрд рублей на выплату компенсаций пострадавшим от стихии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 9 июня.

"Федеральные деньги сегодня еще не поступили к нам в край. Но благодаря тому, что Владимир Владимирович очень жестко отреагировал на этот вопрос, уже позвонили с Минфина. Как меня заверили, завтра 30% положенной суммы от 937 млн рублей переведут к нам в край", - сказал Владимиров.

Сегодня жительница ставропольского села Краснокумское, пострадавшая от паводка, в ходе "Прямой линии" с президентом РФ пожаловалась Владимиру Путину, что с нее требуют деньги за восстановительные работы. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом". Он потребовал от ставропольского губернатора ответа на вопрос, куда ушли выделенные пострадавшим деньги.

Глава региона Владимиров отправился в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме.

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