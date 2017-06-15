В Краснодаре начался ремонт улицы, на состояние которой жаловались на "Прямой линии"

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КРАСНОДАР, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Рабочие приступили к ремонту улицы Новороссийская в Краснодаре, а работы на улице Тургенева начнутся в ближайшее время.
Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее в четверг житель Краснодара пожаловался на плохое состояние проезжей части на улице Новороссийская президенту РФ Владимиру Путину, во время "Прямой линии".
"На Новороссийской уже идет ремонт, он начался в начале недели, на улице Тургенева в самое ближайшее время начнется, как только будут завершены все процедуры торгов", - сказали в администрации, уточнив, что ремонт улицы Новороссийская должен завершиться в 2017 году, а Тургенева - до конца 2018 года.
В правительстве уточнили, что губернатор региона Вениамин Кондратьев в курсе проблемы с состоянием дорог в городе, для их решения из бюджетов всех уровней в 2017 году выделили около 3,5 млрд рублей.
В пресс-службе добавили, что средства были выделены после поездки губернатора по городу в марте 2017 года, когда Кондратьева возмутило состояние дорог.