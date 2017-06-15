Молдавия возглавила список самых "толстых" постсоветских стран

КИШИНЕВ, 15 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Молдавия стала лидером среди постсоветских стран по числу жителей, страдающих ожирением: такая проблема здесь почти у каждого третьего. Об этом свидетельствует результаты исследования "Глобальные последствия для здоровья от избыточного веса и ожирения в 195 странах за 25 лет", которое опубликовало специализированное американское издание New England Journal of Medicine.

Согласно этим данным, в Молдавии ожирением страдают 31,1% женщин и 19,7% мужчин. Больше тучных женщин только в России, а по количеству полных мужчин республику обогнала только Эстония. В целом по миру первенство по этому показателю традиционно за США.

Молдавские врачи видят проблему в сидячем образе жизни, который характерен почти для 60% жителей страны, а также неправильное питание. "Люди страдают ожирением из-за того, что не имеют культуры питания. Они едят два-три раза в день, но не пять раз в день каждые три часа, как рекомендуется. Потребляют много жиров и соли, а также забывают о том, что последний легкий прием пищи должен быть за четыре часа до сна", - объясняет эндокринолог Республиканской клинической больницы, доктор медицинских наук Георгий Караджа.

Нет силы воли и культуры питания

По его данным, избыточным весом в стране страдает каждый второй человек. Люди обращаются к врачам, как правило, когда весят уже более 150 кг, рассказал доктор. Он отмечает, что примерно 60% из его пациентов сумели ограничить себя в питании и похудели, однако 40% сдаются из-за нехватки силы воли.

Месяц назад из-за резкого ухудшения здоровья здесь была госпитализирована женщина, которая в 49 лет весит 320 кг. Светлана Святковская считает, что недуг ей передался по наследству, но признается, что никаких правил в питании не придерживалась.

"У меня таким был отец, тети. Думаю, что сказались и стрессы, и питание. Ем то, что все едят в селе: и картошку, и мясо, и брынзу, и сметану, мучное, сладкое. Но потом решила похудеть и все продала - свиней, уток и куриц, чтобы меньше есть. Однако, ничего не получается", - пожаловалась она журналистам.

Чтобы спасти ее, врачи разработали специальную диету - она часто ест, но потребляет не более 1,3 тыс. калорий в сутки. Всего за три недели лечения женщина сбросила 36 кг веса. Успех ее так воодушевил, что теперь она собирается похудеть до 80 кг В этом ей также поможет операция резекции желудка, которая запланирована на осень, говорит Караджа.