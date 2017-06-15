Собянин обещал лично ответить перед москвичами за реализацию реновации

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал лично ответить перед жителями столицы и проконтролировать реализацию проекта реновации. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение", - отметил Собянин.
Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и Президентом за его исполнение— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2017 г.
В четверг во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности.
Госдума 14 июня приняла закон о реновации с десятками поправок, гарантирующими права жителей пятиэтажек. Согласно одной из них, включить в программу реновации можно только дома, жители которых проголосуют "за" до вступления закона в силу.-