Собянин обещал лично ответить перед москвичами за реализацию реновации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал лично ответить перед жителями столицы и проконтролировать реализацию проекта реновации. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение", - отметил Собянин.

Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и Президентом за его исполнение — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2017 г.

В четверг во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности.

Госдума 14 июня приняла закон о реновации с десятками поправок, гарантирующими права жителей пятиэтажек. Согласно одной из них, включить в программу реновации можно только дома, жители которых проголосуют "за" до вступления закона в силу.-