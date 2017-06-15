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Собянин обещал лично ответить перед москвичами за реализацию реновации

Общество
15 июня, 16:59 дата обновления: 15 июня, 17:15 UTC+3

Владимир Путин во время "Прямой линии" поддержал программу реновации и дал поручение московским властям обеспечить надлежащую реализацию проекта

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал лично ответить перед жителями столицы и проконтролировать реализацию проекта реновации. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение", - отметил Собянин.

В четверг во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности.

Госдума 14 июня приняла закон о реновации с десятками поправок, гарантирующими права жителей пятиэтажек. Согласно одной из них, включить в программу реновации можно только дома, жители которых проголосуют "за" до вступления закона в силу.-

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