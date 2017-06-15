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Иркутское Минобразования проведет проверку из-за жалобы педагога на низкую зарплату

Общество
15 июня, 17:06 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что единовременное денежное пособие выплачивается только молодым педагогам, приехавшим работать в сельскую местность или отдаленные северные города региона

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ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Министерство образования Иркутской области проведет проверку в связи с жалобой в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным учительницы из города Шелехов на низкую зарплату и отсутствие подъемных для молодого специалиста. Об этом ТАСС сообщила региональный министр образования Валентина Перегудова.

"Проверка будет проведена в рамках полномочий министерства", - сказала Перегудова, отметив, что единовременное денежное пособие выплачивается только молодым педагогам, приехавшим работать в сельскую местность или отдаленные северные города региона, к которым Шелехов не относится.

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По словам завуча шелеховской средней школы № 5, в которой работает учительница, Леонида Кулика, она как молодой специалист получает зарплату с 30%-й надбавкой, которая соответствует окладу учителя первой категории. "Такая мера поддержки в нашей школе предусмотрена для молодых учителей в первые три года работы", - сказал завуч.

Он отметил, что разница в зарплате с более опытными коллегами возникает из-за того, что данные преподаватели берут дополнительные часы, которые учреждение оплачивает. Также школа поощряет педагогов, ученики которых занимают места в различных конкурсах и олимпиадах. "У молодых учителей, тем более в начальных классах, такие возможности, к сожалению, ограничены", - подытожил Кулик.

В Иркутской области заработная плата педагогов и иных работников общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий) выплачивается из средств субвенции на общее образование. В 2016 году на эти цели было израсходовано 17,2 млрд рублей, в этом году объем субвенций составит 17,7 млрд рублей.

В ходе "Прямой линии" Путин пообещал разобраться в ситуации и уточнил, что зарплата молодого специалиста не должна быть в разы меньше, чем у опытных педагогов.

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