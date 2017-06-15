Меняйло: власти жестко отреагируют на нарушение прав погорельцев в Сибири

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти контролируют ситуацию со строительством домов для жителей Сибири, пострадавших от пожаров, и жестко отреагируют на нарушение прав граждан, сообщил в четверг ТАСС полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Мы держим на контроле ситуацию с обеспечением жильем пострадавших граждан в регионах, где были масштабные пожары. Будем жестко реагировать на все нарушения прав граждан. Все поступившие на прямую линию обращения будут проверены", - сказал полпред.

В Сибири масштабные пожары, уничтожившие жилые дома и социальные объекты, были в 2015 году в Забайкальском крае и в Хакасии. На ликвидацию последствий пожаров в пострадавших регионах в 2015 году из федерального бюджета поступило более 4 млрд рублей, отметил Меняйло.

Ситуация в Хакасии

Один из крупнейших пожаров произошел в Хакасии в апреле 2015 года, когда в 35 населенных пунктах республики были полностью уничтожены 1215 домов, без крова остались около 4 тыс. человек. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.

"Вопросы к качеству некоторых новых домов были. Не все застройщики добросовестно подошли к выполнению работы, с ними разбираются правоохранительные органы. И в прошлом году, и сейчас устранение недоделок и проблем, проявившихся в период зимней эксплуатации домов, находится на контроле", - сказал Меняйло.

"Пострадавшим от пожаров предоставили 1241 дом. Строительство велось в сжатые сроки, и в ходе эксплуатации были выявлены недоработки и дефекты, которые устранялись. Сейчас у нас на контроле 12 жалоб, и четыре из них касаются кровли. Остальные носят бытовой характер, к примеру, есть гражданка, которой не нравится дверь", - сообщила ТАСС представитель Министерства строительства и ЖКХ Татьяна Зырянова.

Жалоба из Забайкалья

В ходе "Прямой линии" в четверг жительница Забайкальского края рассказала президенту России Владимиру Путину, что осталась без жилья, когда весной 2015 года пожар полностью уничтожил село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Сейчас с дочерью они живут в старом заброшенном доме.

Губернатор региона Наталья Жданова сообщила ТАСС, что будет разбираться в этой ситуации и поможет женщине.

В апреле 2015 года лесные и степные пожары уничтожили и повредили свыше 200 домов в 18 населенных пунктах, в том числе полностью сгорело село Шивия. Строительство жилья для погорельцев завершили в сентябре 2015 года.

Красноярский реестр

В мае этого года Красноярский край пополнил список пострадавших от пожаров в населенных пунктах регионов. В городе Канск, поселках Стрелка, Тиличеть и Малая Кеть сгорело более 130 домов.

Губернатор региона Виктор Толоконский потребовал до конца недели подготовить реестр, "чтобы было понимание по каждой семье: для кого строится жилье, для кого - приобретается". По предварительным оценкам, из краевого бюджета на жилье для погорельцев планируется потратить 350 млн рублей из краевого бюджета. Первый дом, для пострадавших жителей Малой Кети будет введен в эксплуатацию уже к 1 июля.

Стройка в Восточной Сибири

Строительство домов для пострадавших от апрельского пожара жителей поселка Черемушки началось в Бурятии. Проекты новых домов согласованы с будущими жильцами, все нюансы прописываются в специальных договорах. Строительные работы продлятся до середины августа.

В Иркутской области уже выделены земельные участки для жителей села Вершина, которое в конце апреля. В региональный Минлес уже поступили заявки на получение 1200 куб. м леса: по 125 кубометров на строительство домов и 25 - на надворные постройки. По словам главы Аларского района Александра Футорны, жилье должно быть построено до 30 сентября.

"В текущем году беда случилась в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии, где в апреле и мае пожарами уничтожено более 300 домов. Регионы оперативно приступили к ликвидации последствий пожаров и оказанию помощи гражданам, осуществляются выплаты компенсаций и материальной помощи, собрано и роздано свыше 20 т гуманитарной помощи", - сказал Меняйло.