Историю освоения русского Севера за 1000 лет представили в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Сотрудники Новгородского музея-заповедника представили общественности первую книгу из серии "Путь на Север: истоки". В нее вошли научные статьи и фотографии археологических находок, связанных с северными владениями Новгородской Руси - от Кольского полуострова до Таймыра, сообщила ТАСС руководитель межрегионального музейного проекта "Освоение Севера. Тысяча лет успеха" Юлия Кантор.

"По большому счету, это история смелых людей, которые 1000 лет назад начали долгое путешествие на Север, покоряли и осваивали территории. В книге представлены статьи ученых из Москвы, Екатеринбурга и Великого Новгорода, а также макрофотографии уникальных археологических находок, вошедших в экспозицию", - сказала она, добавив, что 200 экземпляров книги бесплатно получили библиотеки и учебные заведения Новгорода.

По ее словам, издание с новгородской выставки стало первым в серии из девяти томов. Каждый последующий будет написан по следам экспозиций, которые пройдут в течение 2017-2019 годов в российских городах. Так, уже 30 ноября в Российской государственной библиотеке столицы в рамках проекта можно будет увидеть старинные карты и картографические материалы, созданные покорителями Севера, а 25 декабря в Музее истории Санкт-Петербурга откроется экспозиции о морских арктических экспедициях.

"Другим граням освоения российских северных территорий будут посвящены экспозиции в Омске, Красноярске, Перми, Мурманске, Архангельске и Норильске. В итоге мы получим мозаику, которая сложится в единое полотно своеобразной "энциклопедии освоения русского Севера". Рассматривать его будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории Отечества людям", - уточнила она.

Первая выставка в Великом Новгороде

Решение делать первую выставку проекта "Освоение Севера. Тысяча лет успеха" в Великом Новгороде было не случайным, рассказывает один из авторов книги, сотрудник музея-заповедника Илья Хохлов. Еще в XI веке новгородцы добывали на Севере пушнину, охотясь или получая в виде дани с покоренных территорий.

Шкурки песца были основой всей средневековой новгородской экономики, мех продавали, прежде всего, в Европу. Поэтому на стендах музея собрано 170 артефактов, среди которых ледоходные шипы, фрагменты саней и лодок, резной моржовой кости, стрелы для охоты на пушного зверя. Эти находки XI-XV веков были сделаны при раскопках в Великом Новгороде.

"Только наши предки из Великого Новгорода научились выживать среди бурных северных ветров, возводить погосты и городки, наладили промысел пушнины и создали ту самую общность, которую мы сегодня с гордостью называем Новгородской Русью", - рассказала ТАСС замдиректора Новгородского музея-заповедника Ольга Соболева.

Она подчеркнула, что новгородскую выставку за два месяца посетили около 4 тыс. человек, на ее основе для школьников проводятся квесты, показ экспозиции включен в годовой абонемент посещения музея.