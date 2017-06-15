Власти Ставрополья вернут деньги за оформление необходимых справок пострадавшим от паводка

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КРАСНОКУМСКОЕ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 15 июня. /ТАСС/. Деньги, потраченные на оформление документов для получения компенсаций после паводка, будут возвращены жителям села Краснокумское Ставропольского края. Об этом сообщил в четверг ТАСС замглавы сельской администрации Георгий Батин.
"Всем объясняем - кто был неправильно информирован или узнал у соседей, что нужно платить деньги за обследование, и заплатил эти деньги (6 тыс. рублей, другие суммы), нужно с чеками прийти к нам в администрацию, все будем возвращать", - сказал он.
Во время "Прямой линии" жительница села Валентина Саковская сообщила Владимиру Путину, что до сих пор не получила необходимой помощи и о том, что у семьи требуют оформления платных справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья. "6 тыс. рублей взяли за проектное обследование, 1,8 тыс. - за то, что мы не имеем другого имущества по России", - сообщила ТАСС другая жительница села.
На улице Красной возле дома семьи Соковских собрались больше сотни человек, которые хотят поделиться с журналистами своей ситуацией. "Я с двумя детьми осталась на улице, никому ничего не могу доказать, дом аварийный, имущество пострадало, но мы никак не можем получить помощь", - сказала ТАСС жительница села Лиана Алексанян. В доме самой Валентины Соковской работают представители правоохранительных органов, полицейские у ворот не пускают никого внутрь и просят подождать, пока будут проведены необходимые процедуры.
С утра на месте побывал глава местной администрации Игорь Грищенко, по словам местных жителей, он пообещал сделать все возможное для решения вопроса и заверил, что после 15 июня выплаты будут продолжаться. В администрации села Краснокумское ТАСС уточнили, что в майский паводок в зоне подтопления оказались 2105 человек, из них 1553 признаны пострадавшими от паводка, 361 дом поврежден - для села, в котором проживают 17,5 тыс. человек, это достаточно большие повреждения.
"Непосредственно в Краснокумском получателями помощи в размере 10 тыс. рублей до сегодняшнего дня стали 1131 человек. Сегодня - еще 344 человека, среди которых и семья участницы "Прямой линии", - приводит пресс-служба губернатора края слова главы региона Владимира Владимирова.