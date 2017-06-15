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Губернатор: не менее 46 улиц в Краснодаре требуют ремонта, помимо улицы Новороссийской

Общество
15 июня, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее житель Краснодара пожаловался на плохое состояние проезжей части президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Не менее 46 улиц в Краснодаре нуждаются в ремонте.

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Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее житель Краснодара пожаловался на плохое состояние проезжей части на улице Новороссийская президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии".

"Улица Новороссийская, еще у нас есть улица Тургенева, год из года не подлежала ремонту. Сегодня можно говорить о том, что она в таком состоянии, потому что ей не уделялось должное внимание в течение как минимум пяти лет. Это проблема не только улицы Новороссийской, улицы Тургенева. Еще как минимум 46 улиц в Краснодаре не в таком, конечно, состоянии, но, тем не менее, тоже требуют ремонта", - сказал Кондратьев.

По его словам, из краевого бюджета на ремонт улиц в 2017 году выделено порядка 3,5 млрд рублей. "Впервые такая сумма выделена городу Краснодару", - отметил он.

"Я надеюсь, что в дальнейшем не будет акций, связанных с тем, что нужно ремонтировать эти улицы, только потому что будет звонок президенту или потому, что горожане выражают свое недовольство. Это будет системная, ежегодная работа, в первую очередь по поддержанию этих улиц в актуальном, нормальном, работоспособном состоянии", - заключил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края, ремонт улицы Новороссийская уже начат и должен завершиться в 2017 году.

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