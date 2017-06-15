Мэр: Нягани нужно более двух млрд рублей для расселения людей из вагон-городков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Администрации города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО) для единовременного расселения всех жителей вагон-городков нужно порядка 2 млрд рублей из расчета стоимости жилья в 56 тыс. рублей за 1 кв. м. В городе с 2012 года действует муниципальная программа, в рамках которой до 2020 года планируется расселить 27 вагон-городков, сообщил в четверг ТАСС мэр Нягани Иван Ямашев.

В ходе "Прямой линии" с президентом РФ к Владимиру Путину обратились жители города Нягань с вопросом о расселении из вагон-городков. "Я прошу рассматривать это как поручение для своих коллег - посчитать количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Программу продолжим, постараемся ее ускорить, деньги на это выделены", - сказал Путин, пояснив, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, "поэтому не попадают под программу аварийного жилья".

"Сейчас нам необходимо 2 млрд рублей, чтобы расселить жителей из вагон-городков. В регионе с 2012 года действует муниципальная программа, которая направлена на решение данного вопроса. По ней люди получают субсидию для покупки нового жилья или на вторичном рынке. Программа рассчитана до 2020 года и финансируется на 89% из окружного бюджета и на 11% из муниципального бюджета", - сказал Ямашев, не уточнив объем финансирования программы.

Проблема вагон-городков Нягани

Ямашев отметил, что в Нягани в 2012 году было 27 вагон- городков, на которых находилось 1455 вагончиков, где проживали почти 4 тыс. человек. "На 1 июня 2017 года в Нягани действует 20 вагоноборазований, на территории которых проживает 2890 человек. Порядка тысячи человек за эти 4,5 года улучшили свои жилищные условия", - уточнил мэр.

По его словам, очередность ликвидации вагон-городков определяется факторами непригодности проживания людей в вагончиках. Чем больше таких факторов, тем быстрее люди получат жилье. По словам Ямашева, семья обратившиеся к президенту во время "Прямой линии", проживает в километре от административного центра Нягани на территории, где неблагоприятные факторы для проживания не превышают 10%. "Это вагонобразование пока не попадает под муниципальную программу, но мы рассмотрим возможность улучшения жилищных условий людей, проживающих там", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент есть вагон-городки, на территории которых люди проживают "в еще более неблагоприятных условиях". Такие поселения находятся на территории промышленных зон, высоковольтных линий, газопроводов и непригодны по ряду факторов для проживания.

"После того, как будут расселены такие вагон-городки, мы займемся расселением менее неблагоприятных территорий. Здесь речь идет не только о выделении субсидии, но оформление участка, на которых находится вагончик, под индивидуальное строительство. Люди, проживающие в менее благоприятных условиях, могут построить себе дом", - сказал глава администрации Нягани.

Поиски финансирования

Ямашев подчеркнул, что администрация Нягани сотрудничает с нефтяными компаниями в рамках заключенных договоров о социальном партнерстве. "Пока вопрос улучшения жилищных условия не обсуждаются, но все эти вопросы мы рассматриваем вместе с окружным правительством", - сказал мэр.

Он отметил, что при увеличение финансирования будут пересмотрены сроки реализации программы по расселению вагон- городков. "К сожалению жилой фонд Нягани сложный, много ветхого и аварийного жилья. В 1970-х годах, когда осваивался север, строилось жилье со сроком эксплуатации в 20-30 лет. Поэтому для нашего города это актуальный вопрос, который мы планируем решить", - пояснил Ямашев, добавив, что сроки реализации программы расселения людей могут быть ускорены.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку в связи с обращением жителей города Нягани на "Прямую линию" с президентом с вопросом о расселении из вагон-городков. "Вопрос поставлен на контроль. Прокуратура Нягани сейчас совместно с органами местного самоуправления устанавливает все вагон-городки, которые имеются на территории. Будут проверяться, имеются или не имеются документы на данные вагончики, то есть вся картина будет ясна после проведения проверки, здесь будет все в комплексном варианте проверяться", - уточнили в надзорном ведомстве.