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ТАСС стал единственным СМИ в топ-10 привлекательных компаний для студентов-гуманитариев

Общество
15 июня, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Также, согласно рейтингу, студентов гуманитарных специальностей привлекают компании "Газпром", "Яндекс", Microsoft, IKEA и L'Oreal Group

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Здание информационного агентства ТАСС

Здание информационного агентства ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС стало единственным СМИ, вошедшим в рейтинг привлекательных компаний для российских студентов гуманитарных специальностей. Как свидетельствуют данные исследования шведского консалтингового агентства Universum, агентство заняло десятую строчку рейтинга, на первом месте - компания Google.

Также, согласно рейтингу, студентов гуманитарных специальностей привлекают компании "Газпром", "Яндекс", Microsoft, IKEA, L'Oreal Group, BMW Group, "Газпром нефть" и Audi.

В категории "IT" в тройке лидеров для студентов РФ - Google, "Яндекс", Microsoft, в категории "бизнес" - Google, "Газпром", BMW Group, в категории "инженерия/естественные науки" - "Газпром", Google и СИБУР.

В 2016 году лидером в категориях рейтинга "IT" и "гуманитарные науки" был Google, в категориях "инженерия/естественные науки" и "бизнес" - "Газпром".

Топ-10 привлекательных компаний для студентов-гуманитариев
  1. Google
  2. "Газпром"
  3. "Яндекс"
  4. Microsoft
  5. IKEA
  6. L'Oreal Group
  7. BMW Group
  8. "Газпром нефть"
  9. Audi
  10. ТАСС

 

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