ТАСС стал единственным СМИ в топ-10 привлекательных компаний для студентов-гуманитариев

Губернатор Ставрополья встретился с пострадавшими от паводка жителями села КраснокумскоеОбщество 15 июня, 19:29
"Прямая линия" Путина: без рекордов, но по делу и не без иронииПолитика 15 июня, 19:26
Экипаж Каргинова не выступит на ралли "Шелковый путь" - 2017Спорт 15 июня, 19:23
Консенсус-прогноз: эксперты уверены в снижении ключевой ставки ЦентробанкаЭкономика и бизнес 15 июня, 19:22
Краснов: чемпионат России по аквабайку отличается высоким уровнем конкуренцииСпорт 15 июня, 19:21
Итальянец Раньери стал главным тренером французского футбольного клуба "Нант"Спорт 15 июня, 19:18
Сенат США ужесточает санкции в отношении РФ и ограничивает право Белого дома их отменитьМеждународная панорама 15 июня, 19:14
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея БаталоваКультура 15 июня, 19:08
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал камерунца Сокуджу на первой минуте бояСпорт 15 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС стало единственным СМИ, вошедшим в рейтинг привлекательных компаний для российских студентов гуманитарных специальностей. Как свидетельствуют данные исследования шведского консалтингового агентства Universum, агентство заняло десятую строчку рейтинга, на первом месте - компания Google.
Также, согласно рейтингу, студентов гуманитарных специальностей привлекают компании "Газпром", "Яндекс", Microsoft, IKEA, L'Oreal Group, BMW Group, "Газпром нефть" и Audi.
В категории "IT" в тройке лидеров для студентов РФ - Google, "Яндекс", Microsoft, в категории "бизнес" - Google, "Газпром", BMW Group, в категории "инженерия/естественные науки" - "Газпром", Google и СИБУР.
В 2016 году лидером в категориях рейтинга "IT" и "гуманитарные науки" был Google, в категориях "инженерия/естественные науки" и "бизнес" - "Газпром".