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Глава региона: в Башкирии продолжительность жизни к 2025 году должна вырасти до 76 лет

Общество
15 июня, 20:15 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

По словам Рустэма Хамитова, для этого предстоит усовершенствовать все составляющие системы охраны здоровья - профилактику, медицинскую помощь, реабилитацию, управление отраслью

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УФА, 15 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии к 2025 году должна возрасти с 70 до 76 лет. Об этом сообщил в четверг глава республики Рустэм Хамитов на Дне медицинского работника.

"У нас в республике на сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни по результатам 2016 года немногим превышает 70 лет. Нам надо достичь планки в 76 лет", - сказал он. По словам руководителя региона, для этого предстоит усовершенствовать все составляющие системы охраны здоровья - профилактику, медицинскую помощь, реабилитацию, управление отраслью.

"Необходима тесная координация усилий руководителей сферы здравоохранения, глав муниципальных образований, представителей фармацевтической индустрии, научных и образовательных учреждений и, конечно же, активность самого населения", - отметил Хамитов.

Он также рассказал, что демографические показатели в республике снижаются второй год подряд. "Рождаемость в прошлом году снизилась более чем на 5% - до 13,7 на тысячу населения. За первые четыре месяца текущего года этот ключевой показатель упал более чем на 10%. Впервые с 2010 года отмечается убыль населения - почти минус 1300 человек", - отметил он.

Хамитов призвал проанализировать причины такой ситуации, найти решения по совершенствованию системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным.

В четверг в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Уфы, президент России Владимир Путин призвал внимательно относиться к финансовым аспектам мер стимулирования рождаемости, в частности, выплатам материнского капитала, а также за рождение второго ребенка. Также в четверг Путин сообщил, что продолжительность жизни в России на сегодняшний день повысилась до 72 лет.

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