Инвалид из Орла, задавшая вопрос президенту, получила в 2016 г. лекарств на 580 тыс. руб.

ОРЕЛ, 15 июня. /ТАСС/. Инвалид первой группы из Орла Клавдия Ставцева, пожаловавшаяся во время "Прямой линии" с президентом РФ на нехватку лекарств и необходимость судебных тяжб, в 2016 году получила лекарств на 580 тыс. рублей. Как сообщили в правительстве региона со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения Александра Лялюхина, в этом году с начала года жительнице Орла выделено препаратов на 116 тыс. рублей.

"Клавдия Ставцева имеет право на обеспечение приобретения льготных лекарственных средства в том числе и из регионального бюджета по тем препаратам, которые не входят в федеральный перечень. При этом пациентке требуются в основном препараты, которые включены в федеральный перечень, - уточнили в правительстве. - В прошлом году при нормативе 758 рублей на одного льготника Клавдия Ставцева получила препараты на сумму 580 тыс. рублей. По состоянию на конец мая 2017 года пациентка была обеспечена препаратами на сумму 116 тыс. рублей".

В правительстве уточнили, что стоимость лекарственного обеспечения пациентки в месяц - около 50 тыс. рублей. Это препараты вспомогательной терапии, которые применяются при постоянном гемодиализе (лечении почечной недостаточности).

Низкий объем федеральных льгот

Как сообщалось, губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил увеличить объем федеральных льгот, которые выделяются на покупку лекарств, так как регионы не могут нести дополнительную нагрузку на обеспечение жителей необходимыми препаратами.

"В реальности на каждого федерального льготника сегодня выделяется из федерального бюджета 807,2 рублей в месяц. Люди обращаются в суд, суд обязывает регион обеспечить лекарственными препаратами, и мы вынуждены искать выход - компенсировать разницу между федеральной льготой и реальной ценой из бюджета региона. Мы уже выходили с инициативой на Министерство здравоохранения РФ о пересмотре льгот на лекарства по больным, нуждающимся в гемодиализе, и продолжим это делать", - сказал Потомский.

По словам губернатора, если же компенсация разницы между реальной стоимостью лекарств и федеральной субсидией ложится на региональный бюджет, субъект нарушает взятые на себя обязательства перед Министерством финансов РФ.