Назначен новый директор музея "Исаакиевский собор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга принял решение назначить на должность директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" искусствоведа Юрия Мудрова. Об этом сообщили в четверг ТАСС в комитете.

"По итогам проведенного отбора представленных кандидатов комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП "Исаакиевский собор" Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 года", - сказали в комитете.

Как сообщили в комитете, Юрий Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.

Должность директора Исаакия, ставшую вакантной после того, как руководивший музеем с 2008 года Николай Буров уволился по собственному желанию с 1 июня.

С 31 мая исполняющим обязанности директора Исаакиевского собора является писательница Ирада Вовненко, ранее работавшая заместителем директора.

Вопрос о передаче собора Русской Православной церкви был задан в четверг президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Глава государства напомнил, что собор Церкви никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой Церкви.

Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей, для отправления религиозных культов. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.