Папа Франциск призывает к сближению католиков и православных

Губернатор Ставрополья встретился с пострадавшими от паводка жителями села КраснокумскоеОбщество 15 июня, 19:29
"Прямая линия" Путина: без рекордов, но по делу и не без иронииПолитика 15 июня, 19:26
Экипаж Каргинова не выступит на ралли "Шелковый путь" - 2017Спорт 15 июня, 19:23
Консенсус-прогноз: эксперты уверены в снижении ключевой ставки ЦентробанкаЭкономика и бизнес 15 июня, 19:22
Краснов: чемпионат России по аквабайку отличается высоким уровнем конкуренцииСпорт 15 июня, 19:21
Итальянец Раньери стал главным тренером французского футбольного клуба "Нант"Спорт 15 июня, 19:18
Сенат США ужесточает санкции в отношении РФ и ограничивает право Белого дома их отменитьМеждународная панорама 15 июня, 19:14
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея БаталоваКультура 15 июня, 19:08
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал камерунца Сокуджу на первой минуте бояСпорт 15 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАТИКАН, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск вновь выступил с призывом к сближению католиков и православных во имя мира на Земле. Служба печати Святого престола распространила текст послания понтифика на имя Патриарха Константинопольского Варфоломея, где содержится молитвенное пожелание: "дабы католики и православные смогли продолжить путь к полному единству, вместе трудясь ради продвижения мира, сотрудничества и диалога на всех уровнях".
В послании римский первосвященник напомнил о недавней встрече с Патриархом в Египте. Она состоялась в Каире 29 апреля нынешнего года в рамках экуменической инициативы понтифика, организованной совместно с мусульманским университетом "Аль-Азхар".