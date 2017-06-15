Папа Франциск призывает к сближению католиков и православных

ВАТИКАН, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск вновь выступил с призывом к сближению католиков и православных во имя мира на Земле. Служба печати Святого престола распространила текст послания понтифика на имя Патриарха Константинопольского Варфоломея, где содержится молитвенное пожелание: "дабы католики и православные смогли продолжить путь к полному единству, вместе трудясь ради продвижения мира, сотрудничества и диалога на всех уровнях".

В послании римский первосвященник напомнил о недавней встрече с Патриархом в Египте. Она состоялась в Каире 29 апреля нынешнего года в рамках экуменической инициативы понтифика, организованной совместно с мусульманским университетом "Аль-Азхар".