Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французских спасателей заинтересовал опыт МЧС в проведении сложных спасательных операций

Общество
15 июня, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Для французской стороны особый интерес представляет опыт МЧС РФ в проведении спасательных работ в условиях радиационных, химических и бактериологических инцидентов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Французские спасатели хотят перенять опыт МЧС России в проведении сложных поисково-спасательных операций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В МЧС России прошел российско-французский семинар по обмену опытом в области предупреждения и ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций. Французских спасателей интересует опыт МЧС России в области проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ в условиях радиационных, химических и бактериологических инцидентов", - сказал представитель министерства.

Замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Сергей Калугин выразил готовность российских спасателей поделиться знаниями и опытом с французскими коллегами. "Спасательные службы России и Франции давно связывает конструктивное сотрудничество в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе по вопросам организации радиационной, химической и бактериологической защиты территорий", - сказал он.

Российские спасатели поделились с французскими коллегами опытом по организации работы НЦУКС в случае ЧС, действий аварийно-спасательных формирований МЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им также продемонстрировали возможности космического мониторинга.

Иностранные коллеги рассказали о принципах и организации работы специальных подразделений по химическим и радиационным рискам в системе французской гражданской защиты и функциях служб гражданской защиты Франции при проведении спасательных спецопераций. Делегацию из Франции также познакомили с деятельностью Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России.

"Французские спасатели отметили высокий уровень организации деятельности реагирующих подразделений МЧС России и оснащенности российских спасателей", - заключили в МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
3
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Скончался Алексей Баталов
6
Российский боец ММА попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя
7
Назначен новый директор музея "Исаакиевский собор"
Темы дня
Загрузка...
Реклама