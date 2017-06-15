Французских спасателей заинтересовал опыт МЧС в проведении сложных спасательных операций

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Французские спасатели хотят перенять опыт МЧС России в проведении сложных поисково-спасательных операций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"В МЧС России прошел российско-французский семинар по обмену опытом в области предупреждения и ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций. Французских спасателей интересует опыт МЧС России в области проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ в условиях радиационных, химических и бактериологических инцидентов", - сказал представитель министерства.
Замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Сергей Калугин выразил готовность российских спасателей поделиться знаниями и опытом с французскими коллегами. "Спасательные службы России и Франции давно связывает конструктивное сотрудничество в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе по вопросам организации радиационной, химической и бактериологической защиты территорий", - сказал он.
Российские спасатели поделились с французскими коллегами опытом по организации работы НЦУКС в случае ЧС, действий аварийно-спасательных формирований МЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им также продемонстрировали возможности космического мониторинга.
Иностранные коллеги рассказали о принципах и организации работы специальных подразделений по химическим и радиационным рискам в системе французской гражданской защиты и функциях служб гражданской защиты Франции при проведении спасательных спецопераций. Делегацию из Франции также познакомили с деятельностью Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России.
"Французские спасатели отметили высокий уровень организации деятельности реагирующих подразделений МЧС России и оснащенности российских спасателей", - заключили в МЧС.