Глава комитета Думы считает, что материнский капитал надо выделять уже за первого ребенка

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что для стимулирования рождаемости в стране необходимо выплачивать материнский капитал при рождении не второго и последующих детей, а уже при появлении первого ребенка.
В четверг в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин призвал внимательно относиться к финансовым аспектам мер стимулирования рождаемости, в частности к выплатам материнского капитала.
"Хорошо, что президент поднял эту тему. Материнский капитал надо продлить, и мы это предлагаем всегда в нашем комитете", - сказала Плетнева ТАСС. "Нужно давать маткапитал на первого ребенка или пособие, потому что стимулировать надо молодую семью", - подчеркнула она.
Депутат также считает, что материнский капитал необходимо индексировать. "Его надо индексировать, потому что меняются цены и все остальное", - отметила парламентарий.