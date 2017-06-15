Глава комитета Думы считает, что материнский капитал надо выделять уже за первого ребенка

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что для стимулирования рождаемости в стране необходимо выплачивать материнский капитал при рождении не второго и последующих детей, а уже при появлении первого ребенка.

В четверг в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин призвал внимательно относиться к финансовым аспектам мер стимулирования рождаемости, в частности к выплатам материнского капитала.

"Хорошо, что президент поднял эту тему. Материнский капитал надо продлить, и мы это предлагаем всегда в нашем комитете", - сказала Плетнева ТАСС. "Нужно давать маткапитал на первого ребенка или пособие, потому что стимулировать надо молодую семью", - подчеркнула она.

Депутат также считает, что материнский капитал необходимо индексировать. "Его надо индексировать, потому что меняются цены и все остальное", - отметила парламентарий.