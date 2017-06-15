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СК начал проверку по факту обращения жительницы Ставрополья во время "Прямой линии"

Общество
15 июня, 18:54 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, июня. /ТАСС

Следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям чиновников администрации Георгиевского городского округа

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СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обращения жительницы села Краснокумское (Ставропольский край), которая во время "Прямой линии" сообщила Владимиру Путину о нарушении прав пострадавших от паводка в регионе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СУ СК по краю.

"Установлено, что в мае текущего года женщина и ее семья пострадали от наводнения. При этом, по словам заявительницы, сотрудники местной администрации принуждают ее собирать справки за свой счет, чтобы подтвердить, что ее дом требует ремонта. В результате она до сих пор не может получить полагающуюся ей как пострадавшей от стихийного бедствия денежную компенсацию", - говорится в сообщении.

Следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям чиновников администрации Георгиевского городского округа "на предмет наличия в них признаков преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - отмечают в следственном управлении.

Жительница Ставрополья сообщила в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что до сих пор не получила необходимой помощи и что у семьи требуют деньги за оформление справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения. Глава региона отправился на место - в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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