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Глава комитета Госдумы: регионам необходимо наладить новый механизм работы с отходами

Общество
15 июня, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее в ходе "Прямой линии" жители Балашихи обратились к президенту РФ с жалобой на огромную свалку, расположенной в непосредственной близости от жилых домов

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева считает, что регионам необходимо наладить новый механизм работы с отходами.

Ранее в ходе "Прямой линии" жители подмосковной Балашихи обратились к президенту с жалобой на огромную свалку, расположенной в непосредственной близости от жилых домов. Президент РФ Владимир Путин пообещал помощь решить эту проблему.

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"Свалки - проблема всех регионов страны, но это не единственный вопрос, их много: почему на свалки, ресурс которых уже исчерпан, продолжают везти мусор? Почему у нас большая часть отходов просто складируется на полигонах, и только малая доля перерабатывается?" - заявила депутат. "Мы растим горы мусора. В том же Подмосковье, в районе Долгопрудного, уже возвышаются искусственные горы из наших с вами отходов, а общая площадь свалок в нашей стране сопоставима с площадью Швейцарии", - констатировала депутат.

"Поэтому всем очевидно, что назрела реформа отрасли, надо менять подходы, надо не только каждую свалку взять на контроль, нанести на карту, что уже сделано в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка". Надо начинать каждую свалку приводить к нормам или ликвидировать", - подчеркнула Тимофеева. "И главное - менять подходы в работе с мусором", - добавила Тимофеева.

Она напомнила, что реформа в сфере обращения с отходами отложена до 2019 года, но это, считает парламентарий, "не означает, что до декабря 2018 года можно ничего не делать". "Регионы уже могут и должны включаться в реформу", - заявила депутат. "Наш комитет взял ее на строгий контроль, смотрим, как реализуются мероприятия и какие есть проблемы", - добавила она.

"Если сейчас регионы не будут налаживать новый механизм работы с отходами, то в январе 2019 года люди получат новые платежки за мусор и спросят: "За что мы платим?", - заключил глава думского комитета.

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