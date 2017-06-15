Губернатор Ставрополья встретился с пострадавшими от паводка жителями села Краснокумское

КРАСНОКУМСКОЕ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с пострадавшими от паводка людьми в селе Краснокумское, жительница которого обратилась в четверг в ходе "Прямой линии" президента РФ к Владимиру Путину, передает корреспондент ТАСС.

Женщина пожаловалась в ходе "Прямой линии" на то, что до сих пор не получила необходимой помощи, и что у семьи требуют деньги за оформление справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения.

"Кто не был прописан, но проживает здесь постоянно, будем добиваться (оформления документов для получения компенсаций - прим. ТАСС) вместе с вами через суд. (…) Автоматически суд поставит вас в очередь на получение денег", - сказал Владимиров, подчеркнув, что сложные частные случаи при оформлении документов будут решаться совместно с властями.

Глава региона отметил, что хозяйство подворий сельчан будет восстановлено. "Принял решение - сколько потеряли, все будем выдавать, - пояснил Владимиров. - Пока последний человек не получит компенсацию, никакой срок не наступит. Женщине, сделавшей заявление, деньги уже переведены".

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. В общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.