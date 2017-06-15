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Союз музеев России: Исаакий возглавил профессионал с солидным опытом

Общество
15 июня, 19:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

Комитет по культуре Санкт-Петербурга ранее принял решение назначить на должность директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" искусствоведа Юрия Мудрова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Государственный музей- памятник "Исаакиевский собор" теперь возглавит профессиональный музейщик с солидным опытом работы, который сможет сделать что-то полезное, сказал ТАСС в четверг исполнительный директор Союза музеев России Борис Аракчеев, комментируя назначение Юрия Мудрова директором Исаакия.

"Он музейщик-профессионал с достаточно солидным опытом, надеемся, что он сможет что-то сделать полезное", - сказал Аракчеев, отметив, что в разные годы Мудров занимал руководящие должности в крупных музеях.

По мнению собеседника, то, что вопрос об Исаакии прозвучал в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, дает надежду на решение вопроса о его статусе.

"Как мне кажется, есть надежда, что теперь как-то будет решаться этот вопрос, - сказал он. - Хотя президент не обозначил, как он видит решение этого вопроса, он обозначил, что он в курсе дел". При этом Аракчеев подчеркнул, что "позиция Союза музеев в том, чтобы памятник остался музеем без всяких помех для проведения служб". "Будем надеяться, что собственник - государство как-то решит вопрос", - сказал он.

В ходе "Прямой линии" глава государства напомнил, что собор Церкви никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой Церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей, для отправления религиозных культов. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Назначение Мудрова

Комитет по культуре Санкт-Петербурга ранее в четверг сообщил, что принял решение назначить на должность директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" искусствоведа Юрия Мудрова. По данным комитета, Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года.

В разное время он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города. В комитете уточнили, что новый директор приступает к работе с 15 июня.

За статус музея

В феврале Союз музеев России опубликовал заявление по поводу ситуации вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ, в котором высказался за сохранение музейного статуса собора. В документе музейщики подчеркнули, что, несмотря на заявление о намерении сохранить музейную функцию собора, "очевидно, что в случае такого монументального и уникального объекта музейные функции не могут выполняться непрофильным учреждением".

В Союзе считают, что решение о судьбе собора не может быть принято без учета мнения граждан и профессиональных объединений. В заявлении подчеркивалось, что собор представляет собой пример музея, добившегося не только самоокупаемости, но и приносящего значительные налоговые поступления в казну города, музей за собственные средства осуществляет как текущее функционирование собора, так и все ремонтные и реставрационные работы.

Музейщики напомнили тогда, что в рамках соглашения между Государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор" и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса в настоящее время проводятся богослужения, и прихожане имеют бесплатный доступ на службы.

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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