Новая газета "Петербургский диалог" выйдет 16 июня вместе с "Коммерсантом"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новая газета "Петербургский диалог", которая создается журналистами из России и Германии, впервые выйдет в свет 16 июня вместе с газетой "Коммерсантъ". Об этом ТАСС рассказал главный редактор нового издания Виктор Лошак.
Он напомнил, что с 2001 года проводится форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", который был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. "Спустя все эти годы накопилось много интересных тем, опыта, и в разгар санкций мы приняли контррешение издавать совместную газету, - сказал Лошак. - Это новое издание, которое уже завтра выйдет к читателям".
По его словам, "Петербургский диалог" создается журналистами из России и Германии. "Половина материалов немецких, половина материалов - российских. Мы переводим их материалы, они переводят наши", - сказал Лошак. Он уточнил, что между журналистами действует договоренность о нулевой политической правке - взгляды и оценки остаются в неизменном виде. "На нашем российском берегу это поручено "Коммерсанту", и я - главный редактор этой газеты, она выйдет завтра к читателям вместе с газетой "Коммерсантъ", - уточнил он.
В первом номере затрагиваются вопросы, посвященные политике, обществу, истории. Есть статья главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, интервью с ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым и руководителем Центра германских исследований Института Европы РАН Владиславом Беловым. Целый раздел "Петербургского диалога" посвящен подготовке России к Чемпионату мира по футболу, есть материалы о том, как Германия порвала с тоталитаризмом и как в городе Цербсте восстанавливается дворец, в котором провела детство Екатерина Великая.
По словам главного редактора, до конца года газета будет выходить ежемесячно с пропуском в июле или августе, после нового года периодичность может измениться. "В электронном виде она будет выходить в наборе у "Коммерсанта", следующий шаг - создать отдельную онлайн-редакцию для этого издания", - отметил Лошак.