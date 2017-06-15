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Пользователи "Одноклассников" задали Путину почти 300 тыс. вопросов

Общество
15 июня, 20:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Также в соцсети состоялась трансляция "Прямой линии", ее посмотрели 2 млн человек

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники", которая в этом году впервые принимала вопросы и видеобращения президенту Путину в рамках "Прямой линии" приняла от пользователей почти 300 тыс. вопросов, сообщили ТАСС в компании.

"В социальную сеть было загружено 279 676 текстовых вопросов к президенту и 2 069 видеообращений", - подсчитали "Одноклассники".

На связь со студией "Прямой линии" можно было выйти также с помощью стримингового приложения OK Live. За время "Прямой линии" пользователи OK Live создали 12 тыс. стримов с хэштегом #прямаялиния, два вопроса попали в прямой эфир с Владимиром Путиным, сообщила соцсеть. Также в "Одноклассниках" состоялась трансляция "Прямой линии", ее посмотрели 2 млн человек.

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Во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе

Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" Путина

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Предыдущая такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 15 передачах (включая сегодняшнюю), из них 11 раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства.

По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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