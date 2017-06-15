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Власти: отмена выплат части самарских пенсионеров увеличила поддержку малоимущих

Общество
15 июня, 20:40 UTC+3 САМАРА САМАРА 15, июня. /ТАСС

Ранее, в ходе "Прямой линии", президент России Владимир Путин зачитал самостоятельно отобранный им вопрос, в котором говорилось о том, что губернатор Самарской области лишает ветеранов пособий

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САМАРА, 15 июня. /ТАСС/. Отмена региональных выплат ряду категорий пенсионеров в Самарской области связана с необходимостью увеличения адресной поддержки малоимущих жителей региона. Об этом ТАСС сообщили в четверг в департаменте информационной политики правительства региона.

Ранее, в ходе "Прямой линии", президент России Владимир Путин зачитал самостоятельно отобранный им вопрос, в котором говорилось о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин лишает ветеранов пособий. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

"В 2017 году с учетом возможностей бюджета области было принято решение о введении критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий, в том числе для ветеранов труда. Это решение позволило перераспределить средства на усиление поддержки остро нуждающимся, среди них - многодетные, опекунские и приемные семьи, сироты", - отметил руководитель департамента информационной политики правительства Самарской области Илья Чернышев.

Он добавил, что выплаты в регионе сохранены для тех ветеранов труда, у которых пенсия меньше 19,5 тыс. рублей. По словам Чернышева, за счет освободившихся средств размер социального пособия малоимущим был увеличен почти в три с половиной раза, а также была проиндексирована выплата приемным, опекаемым детям, замещающим родителям и опекунам. До 50% был увеличен размер компенсации за коммунальные услуги многодетным семьям. Введена новая единовременная выплата выпускникам-сиротам, воспитывающимся в замещающих семьях.

"В этом как раз и заключается принцип адресности - помогать тем, кто в этом нуждается острее всего", - сказал Чернышев.

Поправки в законодательство

Как сообщалось ранее, в январе 2017 года в Самарской области были приняты поправки в местное законодательство, согласно которым часть пенсионеров, получавших дополнительные региональные пособия в размере от 600 до 1,1 тыс. рублей, теперь лишена права на такие выплаты. Поправки затронули работающих тружеников тыла, ветеранов труда, лиц, пострадавших от репрессий, и ряд других категорий пенсионеров. Выплаты отменены также тем, чья пенсия превышает 19,5 тыс. рублей. По данным, озвученным в ходе обсуждения поправок, всего без дополнительных выплат остались около 175 тыс. человек (около 17% от общего числа пенсионеров).

Кроме того, в 2017 году были введены ограничения на количество поездок в общественном транспорте по социальной карте. Если ранее количество поездок по социальной карте было неограниченным, то теперь пенсионеры могут совершить по карте не более 60 поездок в месяц.

Власти Самарской области рассчитывают, что за счет отмены дополнительных выплат в 2017 году, удастся сэкономить 792 млн рублей. Эти средства пойдут на адресную поддержку наиболее нуждающимся категориям граждан.

Данные изменения в системе выплат стали причиной прошедших в регионе в феврале-мае митингов пенсионеров.

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