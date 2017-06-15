Выставка об истории использования музыки в лечебных целях открылась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Исторические и современные практики воздействия музыки на здоровье человека стали темой дискуссии экспертов на открывшейся выставке "И музыки целительные звуки". Экспозиция приняла первых гостей в четверг в преддверии Дня медицинского работника, который отмечают в России в третье воскресенье июня.

"Мы отыскали в фондах музея много примеров того, как музыку использовали для лечения больных и того, какую роль музыка сыграла в судьбах известных врачей - Сергея Боткина, Александра Бородина, Владимира Воячека, Дмитрия Отта. Многие экспонаты показываем впервые", - рассказала ТАСС куратор выставки Светлана Обрезан.

Музыка и моторика

Специальный раздел посвящен примерам быстрого восстановления моторики в госпиталях Великой Отечественной войны. В альбомах военной поры создатели выставки отыскали множество фотографий госпитальных оркестров для выздоравливающих. Обрезан уточнила, что они создавались, в том числе с практической целью: игра на музыкальном инструменте - скрипке, баяне, балалайке - помогала восстановить моторику рук после ранений.

Присутствующие на открытии выставки военно-полевые хирурги рассказали ТАСС, что они часто отдают своих детей в музыкальные школы, как правило, по классу народных инструментов, если его готовят в хирурги. "Это способ развить кисть, сделать ее и пальцы рук крепкими и чуткими, что необходимо в профессии", - пояснил хирург высшей категории Руслан Березкин.

Новая встреча искусства и науки

Профессор сестринского дела Санкт-Петербургского государственного университета Анатолий Жирков рассказал о современных практиках по исследованию и использованию целительных свойств музыки.

"В университетской клинике мы начали серию открытых оздоровительных концертов. Проект реализуется с 2014 года, с 290-летия вуза. Уже проведено 20 концертов с использованием различных инструментов. Мы с согласия этического комитета университета не только создаем возможность для больных побывать на концертах, но и исследуем с помощью научных методов, как музыка различного характера воздействует на процесс выздоровления", - пояснил он.

Цель этого проекта - найти целебную музыку для различных категорий пациентов, а также определить те музыкальные формы, которые способствуют поддержанию здоровья и долголетия. По словам Жиркова, в этой сфере у его научной группы уже есть большой задел, готовится ряд публикаций по различным группам заболеваний.

По его мнению, музыкальная народная культура была органичной средой обитания человека и оказывала на его жизнь и здоровье постоянное сильное воздействие. "Сила слова, ритма, звука известна, но еще никогда они не изучались научными методами. Сейчас это время приходит. Мы живем в исторический момент очередного сближения культуры и науки и именно в этой сфере, я думаю, нас ждет множество открытий", - добавил эксперт.

Жирков отметил, что других проектов по исследованию целительных сил музыки, подобных университетскому, в России он не знает, но, отметил ученый, они есть в Финляндии, Канаде, США и Великобритании, и специалисты из СПбГУ сотрудничают с зарубежными коллегами.

Медики-музыканты

Одной из главных тем выставки стало взаимодействие искусства музыки и врачевания в судьбах известных докторов. Фотография российского ученого Боткина, где он изображен играющим на виолончели, раскрывает доктора с новой для многих стороны - он музицировал часами и даже в командировки брал с собой виолончель. В том же разделе представлен камертон известного отоларинголога Воячека, с помощью которого доктор определял остроту слуха и ее изменение у пациентов. С камертоном соседствует стамеска Воячека - его научное изобретение, позволившего продвинуть отоларингологию и проводить новые сложные операции.

Гости выставки могут также познакомиться с историей жизни известного медика, ученого и композитора Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). На выставке представлено либретто его оперы "Князь Игорь". Он создавал это произведение несколько десятков лет, будучи профессором Медико-хирургической академии (ныне Военно-медицинская академия им. Кирова).

Орган для подготовки беременных

"В числе экспонатов - фото органа, который использовал выдающийся российский и советский акушер-гинеколог Дмитрий Оскарович Отт (1855-1929) для подготовки беременных женщин к благополучным естественным родам", - отметила Обрезан.

Она рассказала, что опыт основателя Института акушерства и гинекологии имени Отта (ныне входит в состав СПбГУ) был одним из самых смелых и масштабных экспериментов в области исследования и использования целительных свойств музыки. "Отт впервые услышал орган во время поездки по Германии. Он обнаружил, что некоторые звуки этого инструмента, воздействуя на организм, вызывают колебания, аналогичные движениям мускулатуры женщины во время здоровых естественных родов. И когда он получил достаточные средства для создания своего института, то установил в нем орган и использовал его для подготовки беременных женщин к родам", - добавила собеседница агентства.

Выставочное пространство не могло бы вместить этот инструмент, поэтому зрителям предложили взглянуть на его фотографии. Однако Обрезан сообщила, что орган можно увидеть в зале Академической капеллы в Петербурге.

Выставка будет открыта для посещения до октября.