Власти Подмосковья разработают брендовые детские туристические маршруты в 2017 году

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Детские брендовые маршруты по Подмосковью появятся впервые, они будут соответствовать высоким требованиям к питанию и проживанию. Об этом сообщила в четверг журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"Сегмент, который у нас пока не охвачен брендовыми маршрутами, - это детские маршруты. Это очень сложное направление из-за обязательных требований к объектам размещения, объектам питания - обязательное наличие детского меню, абсолютная доступность маршрутов для маломобильных групп населения, а значит, все объекты должны удовлетворять определенным требованиям. Это наша задача, это наше будущее, такие маршруты должны быть обязательно", - сказала министр, перечисляя задачи министерства на 2017 год.

Раньше туристическая инфраструктура региона не была готова принимать такую категорию туристов, добавила Косарева. Министр не уточнила, какие города могут войти в эти маршруты.

Министерство культуры Московской области в 2017 году активно работает над созданием туристических маршрутов по Подмосковью для отдельных категорий людей. Так, в этом году ведомство должно завершить подготовку маршрутов для FIFA с указанием точек гостиниц, точек питания, транспортного сообщения. Их длительность будет составлять от 1 до 3 дней.