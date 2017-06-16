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Медведев встретится с победителями чемпионата мира по программированию

Общество
16 июня, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Победители являются студентами Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в пятницу в Санкт-Петербурге с победителями международного чемпионата высших учебных заведений по программированию 2017 года - студентами Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Командный чемпионат мира по программированию среди сборных команд вузов проводится под патронажем международной ассоциации Association for Computing Machinery и является самым престижным в мировом компьютерном сообществе интеллектуальным состязанием молодых программистов. В сезоне 2016-2017 годов в чемпионате приняли участие более 46 тыс. студентов из 2,9 тыс. ведущих университетов 103 стран. Российские вузы участвуют в чемпионате с 1993 года, за 2000-2017 годы российские команды 12 раз становились чемпионами мира.

Победители этого года обучаются на кафедре компьютерных технологий факультета информационных технологий и программирования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. В состав команды входят Иван Белоногов, Илья Збань, Владимир Смыкалов, а также Андрей Станкевич (тренер).

Заслуги российской команды президент России Владимир Путин отметил, выступая 2 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Пользуясь случаем, он поздравил студентов Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, которые в этом году вновь - в седьмой раз - победили на чемпионате мира по программированию. Путин также напомнил о теплых словах модератора пленарного заседания ПМЭФ - журналистки американского канала NBC Мегин Келли - в адрес жителей Санкт-Петербурга. По его словам, Келли права, "так и есть - это достойные люди очень, и молодые жители Петербурга это подтверждают самым лучшим образом".

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