В Инчхоне состоялась лития по погибшим морякам крейсера "Варяг"

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ИНЧХОН /Республика Корея/, 16 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Архиепископ Солнечногорский Сергий возложил цветы и совершил заупокойную литию у монумента морякам крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", погибшим в 1904 году в бою с японской эскадрой у берегов Кореи.
"Воспользовавшись случаем, передаю вам благодарность Русской православной церкви за такое хранение памяти о подвиге наших русских военных моряков", - сказал архиепископ присутствовавшим на церемонии представителям местных властей. Стороны также обсудили возможность возведения над памятником православной часовни.
Сергий возглавляет делегацию РПЦ, прибывшую в Южную Корею для презентации корейского издания книги святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности". Кроме того, представители РПЦ проведут многочисленные встречи с представителями южнокорейского духовенства.
Памятник, созданный по проекту скульптора Андрея Балашова, был установлен на набережной Инчхона в феврале 2004 года к 100-летию со дня битвы "Варяга" и "Корейца" с 14 военными кораблями японской эскадры.
Мемориал изготовлен из гранатового амфиболита, который на территории РФ разрабатывается только в местечке Чупа на Кольском полуострове. По словам Балашова, такой камень позволяет в точности воплотить художественный замысел, "напоминая холодные февральские воды залива Чемульпхо в Желтом море, где наши корабли сражались с японской эскадрой, а также капли пролитой моряками крови".
При закладке памятника скульптором в его основание был заложен небольшой православный крестик из кипариса, освященный патриархом Московским и всея Руси Алексием II.