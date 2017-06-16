Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Инчхоне состоялась лития по погибшим морякам крейсера "Варяг"

Общество
16 июня, 5:08 UTC+3 ИНЧХОН /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Литию совершил архиепископ Солнечногорский Сергий

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Варивода/ТАСС

ИНЧХОН /Республика Корея/, 16 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Архиепископ Солнечногорский Сергий возложил цветы и совершил заупокойную литию у монумента морякам крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", погибшим в 1904 году в бою с японской эскадрой у берегов Кореи.

"Воспользовавшись случаем, передаю вам благодарность Русской православной церкви за такое хранение памяти о подвиге наших русских военных моряков", - сказал архиепископ присутствовавшим на церемонии представителям местных властей. Стороны также обсудили возможность возведения над памятником православной часовни.

Сергий возглавляет делегацию РПЦ, прибывшую в Южную Корею для презентации корейского издания книги святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности". Кроме того, представители РПЦ проведут многочисленные встречи с представителями южнокорейского духовенства.

Памятник, созданный по проекту скульптора Андрея Балашова, был установлен на набережной Инчхона в феврале 2004 года к 100-летию со дня битвы "Варяга" и "Корейца" с 14 военными кораблями японской эскадры.

Мемориал изготовлен из гранатового амфиболита, который на территории РФ разрабатывается только в местечке Чупа на Кольском полуострове. По словам Балашова, такой камень позволяет в точности воплотить художественный замысел, "напоминая холодные февральские воды залива Чемульпхо в Желтом море, где наши корабли сражались с японской эскадрой, а также капли пролитой моряками крови".

При закладке памятника скульптором в его основание был заложен небольшой православный крестик из кипариса, освященный патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
2
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
3
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
4
В Петербурге нашли пропавшую женщину с месячной внучкой
5
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
6
"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"
7
Песков не нашел конструктивных обращений оппозиции к Путину при подготовке "Прямой линии"
Темы дня
Загрузка...
Реклама