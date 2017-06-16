Власти Забайкалья за неделю решат проблемы матери-одиночки, пожаловавшейся Путину

ЧИТА, 16 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила властям региона в недельный срок подготовить варианты решения жилищной проблемы жительницы края, пожаловавшейся президенту РФ Владимиру Путину на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"В пятницу губернатор встретилась с жительницей села Шивия Натальей Калининой. По итогам встречи глава региона поручила (первому вице-премьеру краевого правительства - прим. ТАСС) Александру Кулакову в недельный срок подготовить возможные варианты решения вопроса", - говорится в сообщении. После этого губернатор вновь встретится и с женщиной, и с чиновниками, чтобы принять окончательное решение.

Калинина рассказала, что она не являлась собственником утраченного жилого дома, но постоянно в нем проживала и не имела другого дома. После пожара ей предложили заселиться в квартиру по договору социального найма в одном из четырех поселений на выбор.

"Я одна воспитываю ребенка, поэтому выбрала благоустроенную квартиру в поселке Ясная. Летом было все нормально, и мы написали заявление, что согласны там проживать. Пришли морозы - в квартире стало холодно, замерзла балконная дверь, пришлось оттуда выехать", - приводит пресс-служба слова Калининой.

Глава администрации Оловяннинского района Андрей Антошкин пояснил, что в начале отопительного сезона 2015-2016 годов, действительно, были низкие температуры, поступали жалобы от населения поселка. "Затем температурный режим был налажен, все услуги оказывались должным образом. Также в квартире был полностью проведен ремонт, претензий на момент заселения от жительницы не поступало", - сказал он.

Губернатору Калинина заявила, что хотела бы получить квартиру в Чите.

Обращение к Путину

Накануне во время "Прямой линии" с главой государства жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме. В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

Прокуратура и СК организовали проверки по обращению жительницы.