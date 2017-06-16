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Турпоток в Петербург в связи с Кубком конфедераций может вырасти на 15-20%

Общество
16 июня, 9:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, июня. /ТАСС

По прогнозам, если город сумеет предстать перед болельщиками и журналистами в положительном свете на Кубке конфедераций и ЧМ-2018, это даст увеличение турпотока в ближайшие пять лет

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Растяжки с символикой Кубка конфедераций на Дворцовом мосту

Растяжки с символикой Кубка конфедераций на Дворцовом мосту

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург в ближайшие пять лет может вырасти на 15-20% под влиянием проведения в городе Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал, отвечая на вопрос ТАСС, председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев.

"Если Петербург сумеет предстать перед болельщиками и журналистами в положительном свете, как туристическая, культурная, спортивная столица России, то эффект будет очень положительным: мы ожидаем, что рост туристического потока может увеличиться на 15-20% после проведения чемпионата в последующие пять лет, - сказал Мушкарев. - Если этого сделать не удастся, то эффект может быть обратный: турпоток может снизиться, потому что те туристы, которые приехали не для футбола, попав в ту ситуацию, что неэффективно работает гостиничная инфраструктура и так далее, могут не вернуться".

Туристический эффект

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По оценкам специалистов петербургской туристической индустрии, Кубок конфедераций может обеспечить северной столице 10% роста турпотока, но не мгновенно, а в перспективе, за счет повышения узнаваемости города. Спортивные мероприятия рассматриваются как важная часть событийного туризма, который должен привлечь в город новые потоки туристов - крупные соревнования увеличивают известность города, как и страны в целом, на международном уровне.

В городском комитете по развитию туризма отметили, что наряду с прямыми выгодами от проведения Кубка - продажи билетов, прав на телетрансляции, размещения рекламы, сувенирной и прочей торговли, город получит и косвенные выгоды. "Это рост заполняемости отелей, открытие новых компаний, занимающихся обслуживанием потребностей стадиона, поставкой еды и напитков, производством атрибутики", - пояснили в комитете.

Среди косвенных эффектов выделяют также оживление деловой активности в целом, улучшение имиджа, улучшение спортивных достижений и др.

Готовность 200%

Мушкарев подчеркнул, что "индустрия гостеприимства Петербурга к проведению Кубка готова даже не на 100, а на 200%, требования ФИФА, которые предъявлялись к гостиничному комплексу, перевыполнены в 2,5 раза". Гостиничные номера, предоставленные участникам Кубка, по словам главы комитета, "оборудованы по самым высоким требованиям безопасности, которые даже выше, чем классические требования ФИФА".

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По данным комитета, ситуация с отелями в Санкт-Петербурге оценивается как наиболее благоприятная, в том числе за счет проведенной классификации отелей: перед Кубком конфедераций в Санкт-Петербурге классифицировано 845 гостиниц с общим фондом 33 тыс. номеров. Для нужд ФИФА предоставлено 12 тыс. номеров, в том числе в новых отелях, открытых в 2016 году.

Подготовку прошли и предприятия общепита: для сотрудников примерно 600 петербургских кафе и ресторанов, расположенных вблизи мест проведения игр и тренировок, проведены централизованные тренинги по подготовке к работе в период Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Национальная ассоциация кулинаров планирует разработать к чемпионату специальное меню, чтобы познакомить гостей города с российскими гастрономическими традициями.

Экскурсии на 25 языках

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Для помощи "футбольным" туристам создана единая служба поддержки болельщиков. Информацию об интересных событиях, проходящих в Петербурге в дни Кубка, можно получить в 12 городских туристско-информационных центров, а также у консультантов новой петербургской службы "Я знаю город", которые перемещаются по центральным улицам на сегвеях.

Экскурсоводы Петербурга предлагают гостям Кубка конфедераций обслуживание на 25 языках, а официальный туристический портал северной столицы VisitPetersburg работает на 15 языках, предлагая не только подробную информацию, но и возможности сформировать индивидуальный тур в зависимости от личных предпочтений туриста. Специально для болельщиков подготовлены туристические маршруты по городу продолжительностью 2-3 часа.

"Туристы должны возвращаться"

В целом же, отметил Мушкарев, основные усилия петербургской туриндустрии будут направлены на то, чтобы "футбольные" туристы вернулись в город после того, как соревнования закончатся. "Мы ожидаем не увеличения количества туристов, потому что загрузка отелей в прошлом году составила 96%, - сказал он. - Мы ожидаем некое качественное изменение состава, потому что ехать будут в основном болельщики, они едут поболеть за собственную команду. Наша задача сделать так, чтобы эти туристы вернулись в Петербург".

В 2015 и 2016 годах Петербург принял 6,5 и 6,9 млн российских и зарубежных туристов соответственно, что стало абсолютным рекордом за всю историю российского туризма. Город был признан лучшим туристическим направлением России и Европы и получил несколько престижных международных премий в сфере туризма.

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