Жительница Украины пыталась провезти сына через польскую границу в чемодане

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ВАРШАВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Польшу своего восьмилетнего сына, спрятав его в чемодан.
Об этом сообщила представительница Бескидского отделения погранохраны в Перемысле Анна Михальская.
"Во время проверки поезда сообщением Киев - Пшемысль пограничники в чемодане одной из пассажирок нашли восьмилетнего мальчика. Его мать пыталась ввести мальчика в Польшу нелегально, спрятав его под слоем одежды. У ребенка не было документов, позволяющих пересечь границу", - отметила она.
По словам Михальской, это уже вторая попытка 50-летней украинки приехать в Польшу с сыном без необходимых документов. 11 июня - в первый день действия упрощенного визового режима между Украиной и Европейским Союзом - они уже были задержаны. За помощь в нелегальном пересечении границы гражданку Украины наказали штрафом в размере 200 злотых (около $50).
С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в европейские страны Шенгенского договора на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.