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Депутат Михаил Дегтярев предложил коллегам стать "звездными вожатыми" в лагере "Артек"

Общество
16 июня, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сообщил, что все члены его комитета хотят стать "звездными вожатыми

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил депутатам нижней палаты парламента стать "звездными вожатыми" в "Артеке".

Он напомнил, что  "Артек" празднует день рождения, знаменитый международный детский центр в этом году готовится принять 45 тыс. ребят.

"От руководства лагеря я предлагаю стать "звездными вожатыми" депутатам Госдумы, поделиться своим опытом с детьми", - сказал глава комитета. По его словам, "звездным вожатым" в "Артеке" уже побывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "В этому году я стал, там всех депутатов ждут", - добавил Дегтярев.

Он сообщил, что все члены его комитета хотят стать "звездными вожатыми". "Там ждут и депутатов (Вячеслава) Фетисова, и (Валерия) Газзаева, и Ирину Баталову, и других", - отметил парламентарий.

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