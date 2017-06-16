Депутат Михаил Дегтярев предложил коллегам стать "звездными вожатыми" в лагере "Артек"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил депутатам нижней палаты парламента стать "звездными вожатыми" в "Артеке".
Он напомнил, что "Артек" празднует день рождения, знаменитый международный детский центр в этом году готовится принять 45 тыс. ребят.
"От руководства лагеря я предлагаю стать "звездными вожатыми" депутатам Госдумы, поделиться своим опытом с детьми", - сказал глава комитета. По его словам, "звездным вожатым" в "Артеке" уже побывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "В этому году я стал, там всех депутатов ждут", - добавил Дегтярев.
Он сообщил, что все члены его комитета хотят стать "звездными вожатыми". "Там ждут и депутатов (Вячеслава) Фетисова, и (Валерия) Газзаева, и Ирину Баталову, и других", - отметил парламентарий.