КПРФ предлагает разработать закон о музее жертв оккупации в годы Великой Отечественной

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Коммунистическая партия Российской Федерации предлагает разработать закон о создании общероссийского музея-мемориала жертв оккупации в годы Великой Отечественной войны, заявил в пятницу, выступая от фракции коммунистов, депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).
По его словам, "важна поддержка государственной власти с соответствующим информационным обеспечением". "Нужен организационный комитет, который должен воплотить идею создания мемориала", - отметил парламентарий.
"Предлагается создать межфракционную депутатскую рабочую группу из представителей всех фракций, подготовить поручение правительству РФ о создании закона о создании общероссийского музея-мемориала жертв немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - сказал Поздняков.
"Прошу депутатов Госдумы принять обращение к президенту РФ Владимиру Путину об увековечении памяти жертв немецко-фашистской оккупации", - добавил он. Коммунист сообщил, что "в ближайшее время фракция КПРФ готова внести проект этих документов на рассмотрение палаты".