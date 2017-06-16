Нарисованный Уолтом Диснеем план "Диснейленда" выставили на аукцион

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Вручную нарисованная Уолтом Диснеем карта-план тематического парка развлечений "Диснейленд" выставлена на аукцион в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Как сообщили в галерее Van Eaton, являющейся устроителем торгов, они надеются выручить за раритет примерно $700-900 тыс.
Речь идет о карте тогда еще не построенного парка, которую в 1953 году Дисней совместно с художником Хербом Райаном нарисовал для демонстрации инвесторам. Знаменитый мультипликатор хотел добиться финансирования проекта его мечты, который в итоге был реализован в 1955 году, когда "Диснейленд" впервые открыл перед посетителями свои двери в городе Анахайм на юге Калифорнии.
На карте показаны ключевые достопримечательности известного на весь мир парка, в том числе замок Спящей красавицы и пролегающая через все зоны "Диснейленда" железная дорога.
"Это крайне важная часть истории "Диснейленда", - заявил один из совладельцев галереи Van Eaton Майкл ван Итон. По его словам, карта "очень похожа на то, как в конечном итоге выглядит парк". "Некоторые вещи поменялись, однако вся концепция парка уже была придумана в 1953 году, за два года до его открытия", - говорит он.
На аукционе, который состоится в конце текущего месяца, будут проданы в общей сложности свыше 1 тыс. предметов, так или иначе связанных с "Диснейлендом", включая оригинальный подписанный Диснеем буклет, который выдавался первым посетителям парка, и даже вагончик от одного из старых аттракционов.
Карта и многие из остальных лотов будут перед продажей выставлены в галерее Van Eaton в Лос-Анджелесе.