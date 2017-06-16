В Кузбассе увеличат плату за проезд в автобусах из-за бедственного положения перевозчиков

КЕМЕРОВО, 16 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Власти Кемеровской области вынуждены пересмотреть стоимость проезда для населения в автобусах, троллейбусах и трамваях из-за ухудшающегося финансового положения государственных предприятий-перевозчиков: два из семнадцати в стадии банкротства, еще пять - в предбанкротной. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник регионального департамента транспорта и связи Евгений Курапов на первом областном форуме транспортников.

"Мы обязательно сейчас пересмотрим тариф", - сказал он, уточнив, что экономически обоснованный тариф оценивается в 28-30 рублей, при этом плата населения составляет 16-18 рублей (без учета льготных категорий).

"Повышение тарифа неизбежно: когда увеличивается плата за ГСМ, за жилищно-коммунальные услуги, когда есть уровень инфляции, мы не можем тариф держать константой (последний раз плату за проезд в регионе повышали в ноябре 2015 года на 1 рубль в муниципальном транспорте и на 2 рубля в маршрутном - прим. ТАСС)", - пояснил Курапов.

Как рассказал на форуме начальник управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка Александр Адамовский, с ноября 2015 года расходы перевозчиков на бензин выросли на 16,4%, на дизель - 6%, на запчасти и автомобильные шины - 20-30%, коммунальные услуги - до 25%. Необходимость увлечения стоимости проезда связана со сложным экономическим положением предприятий отрасли. По данным Курапова, кредиторская задолженность перевозчиков региона - всего их 29 - составляет около 1 млрд рублей.

"Предприятия находятся в огромной долговой яме в виде кредиторской задолженности и сейчас нам необходимо посмотреть, как из нее выйти. У нас 17 государственных предприятий: уже два предприятия, которые находятся в стадии банкротства, еще пять - в стадии предбанкротства. Мы сейчас в ручном режиме ведем эти предприятия, нам нельзя допустить чтобы эти предприятия ушли в банкротство ", - отметил он.

Среди предприятий со сложным экономическим положением Курапов назвал Тяжинское и Гурьевское автотранспортные предприятия. По данным сайта Арбитражного суда региона подано заявление о банкротстве "Кемеровского пассажирского автотранспортного предприятие №1" - одного из крупнейших перевозчиков областного центра.

Износ пассажирского парка

По словам начальника департамента, в Кузбассе одни из самых низких тарифов на проезд по всей Сибири, а "ситуация в отрасли не самая лучшая". "Даже если мы повысим (плату за проезд) на рубль - это ничего не даст. Вот нам сейчас надо, я так думаю, рубля на 2-3 разово повышать", - пояснил он. Адамовский отметил, что "экспертное изучение рынка говорит о необходимости увеличения тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте на 4 рубля - до 20 рублей", а на перевозках по нерегулируемому тарифу - до 22 рублей.

Вопрос повышения платы планируется рассмотреть до конца года, уточнил начальник департамента. Между тем, по его мнению, перевозчикам также необходимо пересмотреть свои статьи расходов, а также увеличивать доходы за счет предоставления иных услуг (например, заказные автобусы и т.д.).

Как отметили на форуме представители перевозчиков, тяжелое финансовое положение не позволяет заниматься обновлением парка техники. Например, в Новокузнецке в среднем износ автобусов - 75%, трамваев - 91,8%, троллейбусов - 97%. По словам гендиректора "Кемеровской электротранспортной компании" Евгения Швецова, из 80 трамваев 29 "вынуждено эксплуатируются за пределами нормативных сроков", из 91 троллейбуса - 40. Он также добавил, что предприятия сегодня находится в предбанкротном состоянии.