Хоккейный матч любительских команд России и Китая на льду Амура станет ежегодным

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июня. /ТАСС/. Хоккейный матч между любительскими командами России и Китая на льду пограничной реки Амур, которая разделяет российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ, станет ежегодным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
"Александр Козлов и губернатор провинции Хэйлунцзян (КНР) Лу Хао встретились в Харбине в рамках работы Российско-Китайского ЭКСПО. Глава Хэйлунцзяна поддержал инициативу амурских спортсменов, чтобы сделать международный матч на границе ежегодным мероприятием", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Амурской области, с такой просьбой к нему обратились российские спортсмены. "Мы со своей стороны готовы поддержать инициативу. Международный матч на Амуре стал не просто спортивным событием, а историческим, ведь он первый в истории, и первый на границе государств", - пояснил он.
Идею проведения хоккейного матча на льду реки глава Приамурья озвучил в мае этого года. По его словам, амурские ветераны хоккея подарили ему фотографию ТАСС 1950-х годов, на которой изображено, как сборные Амурской области и провинции Хэйлунцзян играют в хоккей. Китайская сторона поддержала предложение провести товарищеский турнир.
Впервые с 1950-х годов дружеский матч на льду Амура состоялся в январе этого года. Победа осталась за россиянами.