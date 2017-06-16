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Пострадавшим от паводка жителям села Краснокумское начали выплату компенсаций

Общество
16 июня, 12:05 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 16, июня. /ТАСС

Валентина Саковская, в ходе "Прямой линии" пожаловавшаяся Владимиру Путину на проблемы с выплатами, сообщила, что люди начали получать деньги на счета

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ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Пострадавшим от паводка в селе Краснокумском Георгиевского района Ставропольского края начали выплачивать компенсации. Об этом сообщила в пятницу ТАСС Валентина Саковская, накануне в ходе "Прямой линии" с президентом РФ пожаловавшаяся Владимиру Путину на проблемы с выплатами.

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"Лично мне деньги пришли на счет. Сегодня я смогла проверить, деньги вчера поступили. Я сейчас в администрации села, мне другие люди тоже сказали, что сегодня деньги получают уже", - сказала она.

По словам Саковской, люди ждут возврата денег за уже оплаченные ими акты обследования и справки МФЦ, поскольку власти пообещали, что оформление документов на получение компенсаций всем пострадавшим будет производиться бесплатно. "Возврат денег за оплаченные в МФЦ справки обещали, но сказать ничего не могу. (...) Люди, которые делали первые справки, пока еще ничего не получили", - отметила она, добавив, что в селе МЧС продолжает очистку улиц и подворий после подтопления.

Накануне Саковская в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о том, что до сих пор не получила необходимой помощи и что у семьи требуют деньги за оформление справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. В общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.

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