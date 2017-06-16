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Менее 15% врачей в России готовы к телемедицинским консультациям

Общество
16 июня, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Член Общественного совета при Минздраве РФ Владимир Гурдус напомнил, что законопроект о телемедицине был принят в первом чтении на заседании Госдумы

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Менее 15% российских врачей готовы в своей ежедневной практике осуществлять телемедицинские консультации, сообщил  в ходе круглого стола член экспертного совета при Открытом правительстве, член Общественного совета при Минздраве РФ Владимир Гурдус.

"Нельзя не учитывать консервативное врачебное сообщество. На сегодняшний день врачи, которые готовы применять телемедицинскую технологию, пока меньшинство, дай Бог, если 10-15% готовы в своей ежедневной практике применять эту технологию", - сказал он.

Гурдус напомнил, что законопроект о телемедицине был принят  в первом чтении на заседании Госдумы. Он отметил, что документ предполагает обязательное наличие электронной подписи пациента при получении телемедицинских услуг. Это затрудняет получение такого вида помощи, поскольку стоимость электронной подписи составляет  около 2 тыс. рублей и не каждый пациент готов за это заплатить, считает эксперт.

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