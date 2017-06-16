Менее 15% врачей в России готовы к телемедицинским консультациям

Явка на голосовании по программе реновации в Москве превысила 70%Общество 16 июня, 13:46
Море детей и вложений: как изменился "Артек" за три года в составе РоссииВ стране 16 июня, 13:43
Полиция задержала пьяного водителя, который вел пассажирский автобус из Башкирии на УралНовости Урала 16 июня, 13:42
Тренер: Легкоатлет Даниил Цыплаков может пропустить летний сезонСпорт 16 июня, 13:38
Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%Экономика и бизнес 16 июня, 13:32
Сербский футболист Тошич сообщил, что 20 июня приедет на сбор ЦСКАСпорт 16 июня, 13:29
Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной ЧилиСпорт 16 июня, 13:28
Мутко: стадион "Санкт-Петербург" может перейти в управление ФК "Зенит" в августеСпорт 16 июня, 13:13
Аэропорт Шереметьево в январе-мае увеличил пассажиропоток на 17,4%Транспорт 16 июня, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Менее 15% российских врачей готовы в своей ежедневной практике осуществлять телемедицинские консультации, сообщил в ходе круглого стола член экспертного совета при Открытом правительстве, член Общественного совета при Минздраве РФ Владимир Гурдус.
"Нельзя не учитывать консервативное врачебное сообщество. На сегодняшний день врачи, которые готовы применять телемедицинскую технологию, пока меньшинство, дай Бог, если 10-15% готовы в своей ежедневной практике применять эту технологию", - сказал он.
Гурдус напомнил, что законопроект о телемедицине был принят в первом чтении на заседании Госдумы. Он отметил, что документ предполагает обязательное наличие электронной подписи пациента при получении телемедицинских услуг. Это затрудняет получение такого вида помощи, поскольку стоимость электронной подписи составляет около 2 тыс. рублей и не каждый пациент готов за это заплатить, считает эксперт.