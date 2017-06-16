Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована

МУРМАНСК, 16 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Больная онкологией девушка из города Апатиты Мурманской области, обратившаяся в ходе "Прямой линии" 15 июня к президенту России Владимиру Путину по поводу проблем медицины, была экстренно доставлена в реанимацию. Как сообщил журналистам главврач Апатитско-Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев, принят ряд мер по стабилизации состояния, после чего Дарья Старикова была отправлена в областную больницу Мурманска.

"После мероприятий в реанимации девушка была направлена санавиацией в мурманскую областную больницу. Ее состояние оценивается как стабильное", - сказал главврач.

Подробности состояния и лечения девушки главврач не сообщил, сославшись на проводимые Следственным комитетом действия в рамках возбужденного накануне уголовного дела.

Как сообщила на встрече с родственниками девушки губернатор Мурманской области Марина Ковтун, из Мурманска Дарья будет направлена в одну из лучших клиник для дальнейшего лечения. Губернатор добавила, что принять Старикову выразили две крупные российские клиники. "Две ведущие клиники выразили готовность принять на лечение Дарью Старикову", - сообщила глава региона, не уточнив название клиник.

Девушка из Апатитов обратилась к президенту с просьбой решить проблему недоступности медицинских услуг для жителей города. Самой Дарье поздно поставили диагноз "рак четвертой стадии" после того, как ее долго лечили от остеохондроза. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи.