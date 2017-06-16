Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: школа "Новые имена" стала точкой притяжения для детей из регионов РФ и зарубежья

Общество
16 июня, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Важно, что в школе ребята занимаются любимым делом, активно участвуют в культурных, спортивных мероприятиях, знакомятся с историей и памятными местами Владимирской земли, отметил президент

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам Международной летней творческой школы "Новые имена" и поздравил с 25-летием ее создания. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"За время своего существования школа завоевала широкую известность, стала настоящей точкой притяжения для детей из разных регионов России и зарубежных стран. Здесь искренне заботятся о творческом становлении юных дарований, их гармоничном развитии, закладывают азы будущих профессий", - говорится в приветствии.

Президент отметил, что успех этого гуманитарного проекта во многом связан с "организаторским талантом и огромной созидательной энергией его основателей и руководителей" - Иветты Вороновой и Дениса Мацуева, а также с деятельностью российских педагогов, профессоров и наставников, которые делятся опытом со своими воспитанниками.

"Важно, что в школе ребята не только занимаются любимым делом, но и активно участвуют в культурных, спортивных мероприятиях, знакомятся с историей и памятными местами Владимирской земли", - заключил Владимир Путин.

Международная летняя творческая школа "Новые имена" открывает в пятницу в Суздале юбилейный, 25-й сезон. С 1993 года в Летней школе в Суздале побывало более 8 тысяч творчески одаренных детей, а в этом году ее участниками станут более 350 ребят - юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от 8 до 18 лет. География участников школы в настоящее время охватывает более 60 городов России от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Литву, Молдавию, Таджикистан, Италию и другие страны.

В этом году творческая школа проведет две смены: с 16 по 30 июня и с 4 по 18 июля. Воспитанников ждут творческие встречи и мастер-классы известных профессоров и педагогов, музыкантов, художников и поэтов, народных артистов России. Гостями Летней школы станут ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов, директор Академического музыкального училища при Московской консерватории Владимир Демидов, пианисты Александр Бондурянский и Екатерина Мечетина и многие другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
6
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
7
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама