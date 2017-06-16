Путин: школа "Новые имена" стала точкой притяжения для детей из регионов РФ и зарубежья

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам Международной летней творческой школы "Новые имена" и поздравил с 25-летием ее создания. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"За время своего существования школа завоевала широкую известность, стала настоящей точкой притяжения для детей из разных регионов России и зарубежных стран. Здесь искренне заботятся о творческом становлении юных дарований, их гармоничном развитии, закладывают азы будущих профессий", - говорится в приветствии.

Президент отметил, что успех этого гуманитарного проекта во многом связан с "организаторским талантом и огромной созидательной энергией его основателей и руководителей" - Иветты Вороновой и Дениса Мацуева, а также с деятельностью российских педагогов, профессоров и наставников, которые делятся опытом со своими воспитанниками.

"Важно, что в школе ребята не только занимаются любимым делом, но и активно участвуют в культурных, спортивных мероприятиях, знакомятся с историей и памятными местами Владимирской земли", - заключил Владимир Путин.

Международная летняя творческая школа "Новые имена" открывает в пятницу в Суздале юбилейный, 25-й сезон. С 1993 года в Летней школе в Суздале побывало более 8 тысяч творчески одаренных детей, а в этом году ее участниками станут более 350 ребят - юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от 8 до 18 лет. География участников школы в настоящее время охватывает более 60 городов России от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Литву, Молдавию, Таджикистан, Италию и другие страны.

В этом году творческая школа проведет две смены: с 16 по 30 июня и с 4 по 18 июля. Воспитанников ждут творческие встречи и мастер-классы известных профессоров и педагогов, музыкантов, художников и поэтов, народных артистов России. Гостями Летней школы станут ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов, директор Академического музыкального училища при Московской консерватории Владимир Демидов, пианисты Александр Бондурянский и Екатерина Мечетина и многие другие.