Первое в России световое шоу, адаптированное для котов, придумали в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Первое в России световое шоу с элементами 3D-маппинга (трехмерная проекция), адаптированное для котов, демонстрируется этим летом в Санкт-Петербурге. Его площадкой стало популярное котокафе "Республика котов" - официальный филиал городского Музея кошки.

"Шоу придумано специально для кошек, и животные, живущие в наших котокафе, понимают его и очень активно реагируют, например, пытаются охотиться на изображения", - рассказала ТАСС директор Музея кошки, ветврач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева.

Зрелище доступно и для людей, но, по словам директора музея, у посетителей "Республики котов" возможность наблюдать за тем, как шоу смотрят животные, вызывает намного больше интереса, чем просмотр самого зрелища. Настенные световые проекции в котокафе просматривают 40 животных, которые раньше охраняли от мышей коллекции Эрмитажа, а затем вышли "на пенсию" и поселились в "Республике".

Питерский двор в белую ночь

"Кошачье" световое шоу демонстрируется всю ночь - проекции перестают транслировать лишь в шесть часов утра. Зрители попадают в атмосферу петербургского двора в период белых ночей - это ощущение создает специальная светодиодная подсветка в сочетании с фонарями уличного типа и картины городской жизни, изображаемые на стенах.

Четвероногие обитатели "Республики кошек" свободно перемещаются по залу в течение всего шоу и доступны для общения со зрителями. В демонстрируемых композициях светового шоу присутствуют изображения звездного неба, гигантских цветов, животных, пламени костра, а также абстрактные сюжеты. Ночной проект будет работать до конца июня.

Коты как туристический объект

Котокафе "Республика котов" открылось в центре Петербурга в декабре 2016 года. Здесь воссоздана атмосфера типичного петербургского двора-колодца, где есть крыша с котами и даже проводятся кошачьи "концерты", а также оборудован первый в городе интерактивный лифт, который совершенно официально разрешено расписывать, преимущественно цитатами о котах и картинками на "кошачью" тему.

Авторы проекта назвали кафе "альтернативной формой приюта для животных и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории". При создании "Республики котов" на Литейном проспекте использовался опыт первого котокафе "Республика кошек", существующего с 2011 года места жительства эрмитажных котов- пенсионеров, который ежегодно посещают около 100 тысяч человек.

За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга. Считается, что их служба в Зимнем дворце началась еще при императрице Елизавете Петровне. В наши дни в городе отмечается даже специальный праздник - День эрмитажного кота и создан туристический маршрут "Кошачий Петербург". В 2015 году британская пресса включила эрмитажных котов в число самых необычных достопримечательностей мира.