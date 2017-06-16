Почти 1,5 тыс. жителей села на Ставрополье получили компенсации от краевого правительства

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. жителей села Краснокумское (Ставропольский край), признанных пострадавшими от паводка, получили положенные компенсации. Об этом на внеочередном совещании сообщил в пятницу председатель краевой Думы Геннадий Ягубов.

"На сегодняшний день в селе Краснокумское по 10 тысяч рублей транши прошли: 48 человек, 200 человек, 46 человек, потом 577 человек получили деньги, потом 260 человек, потом 338 человек. То есть формируется список, передается в федеральное казначейство, в краевые структуры, и идут выплаты", - сказал он.

15 июня во время "Прямой линии" жительница села сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что не может получить положенных выплат, кроме того, у пострадавших от паводка требуют платно оформить документы в МФЦ. В пятницу Валентина Саковская сообщила ТАСС, что деньги на ее счет поступили, они продолжают поступать и на счета односельчан.

"Ситуация (со справками - прим. ТАСС) была известна, на мой взгляд, она не совсем такова, как было представлено. 31 мая Георгиевский совет народных депутатов принял решение, что справки за 6000 рублей не нужно оформлять, они заложили эти деньги в бюджет. По моей информации, накануне органы исполнительной власти решали проблему о том, как освободить людей от справки за 1800 рублей", - пояснил журналистам депутат Виктор Надеин, в чьем округе находится Краснокумское.

В местной администрации жителям села пообещали, что деньги, потраченные ими на оформление документов, будут возвращены. По данным краевой Думы, в общей сложности на сегодняшний день в качестве компенсаций пострадавшим от паводка выплачено более 160 млн рублей. По 10 тысяч рублей (компенсация всем пострадавшим) получили 13 135 человек, по 50 тысяч рублей (за частичную утерю имущества) - 344 жителя, по 100 тысяч рублей (за полную утерю имущества) получили 229 человек.

Подворовые обходы

Как сообщил председатель парламента Геннадий Ягубок, депутаты Ставропольской краевой Думы вместе с помощниками проведут подворовый обход пострадавших от паводка, чтобы выяснить, все ли они подали заявку на получение компенсаций. "Просьба к депутатам - проработать вопрос с теми людьми, которые по каким-то причинам еще не подали заявление, нужно отработать алгоритм взаимодействие. Нужно в администрациях взять списки и провести подворовой обход, проверить, кто подал заявление, кто не подал и по каким причинам", - сказал он.

Депутатам также поручено провести дополнительные приемы граждан в территориях, пострадавших от паводка, напомнить людям контакты адвокатов, которые готовы оказывать бесплатную юридическую помощь. Депутат Виктор Отамас попросил обратить внимание муниципальных комиссий на жильцов саманных домов (из строительного материала, в составе которого глинистый грунт и солома).

"В первую очередь хотелось бы обратить внимание на саманные дома, кирпичный дом еще постоит. В Краснокумском, к примеру, есть ряд саманных домов, жители которых никуда не звонят и терпят. Нужно направить туда уличные комитеты, подключить участковых, потому что именно такие дома сейчас начнут проседать в первую очередь", - пояснил парламентарий.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. В общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.