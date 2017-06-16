Глава МВД: полиция действовала по закону в ситуации с мальчиком, читавшим стихи на Арбате

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прокомментировал задержание десятилетнего мальчика, читавшего стихи на Арбате в центре Москвы - по его словам, сотрудники полиции действовали строго по закону.
"У нас есть закон, и мы работали строго по закону. Даже само слово "задержание" неприменимо в данной ситуации, речь шла об изъятии десятилетнего ребенка из общественного места, ребенка, возле которого отсутствовали родители", - заявил Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД.
Как подчеркнул глава ведомства, в законе четко обозначены те действия, которые "мы наблюдали, в том числе и по телевизору". "Суд подтвердил правоту наших сотрудников и поставил точку в этом вопросе", - добавил Колокольцев.
По его словам, если бы сотрудники полиции прошли мимо, а с ребенком что-нибудь случилось, то за это в первую очередь ответили бы сами полицейские.
Заседание Общественного совета при Министерстве внутренних дел России состоялось в Московском университете МВД РФ имени В. Я. Кикотя. Владимир Колокольцев в формате видеоконференцсвязи ответил на вопросы выпускников вузов системы внутренних дел России.