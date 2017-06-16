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В России закрывают 10 киосков печати ежедневно

Общество
16 июня, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Если в 2014 году один киоск прессы приходился на 4770 жителей, то в 2016 году - уже на 6325 человек

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Десять киосков по продаже печатной продукции закрывается каждый день в России, всего в стране сейчас работает 23 тыс. таких точек. Об этом сообщил  председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП) Александр Оськин на заседании временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, посвященном обсуждению проблем региональных средств массовой информации.

По его словам, АРПП периодически делает анализ рынка таких СМИ и готовит рейтинг, который характеризует рыночные параметры и условия распространения печатной продукции.

"Снижение количества киосков прессы, книжных магазинов происходит исключительно по экономическим причинам. На сегодняшний день киосков по продаже прессы у нас 23 тыс. на всю страну. По нашим данным, киоски закрываются со средней скоростью десять в день", - сказал Оськин. Так же стремительно, отметил он, закрываются книжные магазины: "Их осталось всего 1,5 тыс. на всю страну; сокращается количество библиотек: их осталось порядка 43 тыс. в стране".

Если в 2014 году один киоск прессы приходился на 4770 жителей, то в 2016 году - уже на 6325 человек. Нормативу обеспеченности объектами печати - один киоск на 5880 жителей - соответствует лишь 40% территории субъектов РФ. Менее всего киосками с газетами и журналами обеспечены жители Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Наихудшая ситуация сложилась в Ингушетии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Курской, Курганской и Саратовской областях, Еврейской автономной области.

По словам Оськина, было проанализировано положение дел с состоянием печатных СМИ в регионах. Он отметил, что разговоры о том, что печатные СМИ полностью исчезнут, а их заменят электронные, преждевременны: "Данные противоречивые, есть позитивные примеры, есть обратные. Исследования показывают, что качественные и хорошие печатные СМИ, которые правильно выстраивают редакционную политику в интересах читателей и - прямо скажем - государства, чувствуют себя хорошо и развиваются. Если нет, то издание терпит поражение и уходит с рынка".

Он отметил, что на поддержку региональных СМИ выделяется 300 млн рублей в год. "Это радует, но это крайне малая сумма", - сказал Оськин.

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