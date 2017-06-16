Мурманские власти отправят на отдых дочку онкобольной из Апатитов, обратившейся к Путину

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МУРМАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун пообещала организовать летний отдых для шестилетней дочки Дарьи Стариковой, которая в ходе "Прямой линии" обратилась к президенту по поводу проблем в медицине и своего заболевания. Об этом глава региона сообщила в пятницу в Апатитах на встрече с родной тетей Дарьи.
"Мы можем предложить для ребенка различные варианты отдыха", - сообщила губернатор. Тетя Дарьи Стариковой выразила пожелание отправиться вместе с ребенком.
Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области обратилась к президенту с просьбой решить проблему недоступности медицинских услуг для жителей города. Самой Дарье поздно поставили диагноз "рак четвертой стадии" после того, как ее долго лечили от остеохондроза.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. После "Прямой линии" она была экстренно госпитализирована в реанимацию, а затем направлена санавиацией в мурманскую областную больницу.