Более тысячи музыкантов исполнят песню "Перемен" Виктора Цоя на фестивале под Калугой

КАЛУГА, 16 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Более 1000 российских музыкантов исполнят 1 июля песню "Перемен" Виктора Цоя к 55-летию певца на крупнейшем в России мотофестивале "МотоЯрославец - 2017" в Калужской области. В этом году фестиваль пройдет в 25 раз и соберет около 20 тыс. представителей мотолюбителей и поклонников тяжелой музыки, сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия.

"На главной сцене фестиваля состоится крупнейший в России флэш-моб, в котором примут участие более 1000 музыкантов как известных в России коллективов, так и начинающих музыкантов. Он будет приурочен к 55-летию Виктора Цоя. Около полуночи будет исполнена его одна из самых известных песен "Перемен". Такой флэш-моб пройдет впервые", - рассказали организаторы.

Все исполнители разместятся на главной сцене фестиваля, а также дополнительных площадках. Музыканты будут не только петь песню Цоя, но и играть ее на своих инструментах. Во время всего действия на большом экране будут транслироваться кадры из фильма "Асса", в котором снялся Цой. Участниками флэш-моба станут около 120 музыкальных коллективов, среди них такие известные российские группы как "Алиса", "Агата Кристи", "Тараканы" впервые на открытой площадке фестиваля выступят - TODD, "Черный вторник", "Элизиум", "Манго-Манго".

Кроме концертов, для гостей фестиваля также состоятся мотошоу, выступления каскадеров и воздухоплавателей, fire show, выставка ретро и мототехники. Будут организованы гонки на эндуро и квадроциклах, автосоревнования с использованием искусственных препятствий. Как ожидается, пройдут заезды по мотокроссу с участием около 100 профессиональных спортсменов из Краснодарского края, Самары, Вологды и регионов ЦФО и Германии.

Виктор Цой (1962-1990) - известный советский рок-музыкант, автор песен, основатель и лидер рок-группы "Кино". 21 июня Цою исполнилось бы 55 лет. Погиб певец 15 августа 1990 года в результате ДТП, по одной из версий правоохранительных органов, Цой уснул за рулем.

"МотоЯрославец" - крупнейший мотофестиваль в России. Ежегодно его посещают около 20 тыс. человек из 40 регионов страны. Фестиваль продлится с 29 июня по 2 июля.