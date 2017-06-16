Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более тысячи музыкантов исполнят песню "Перемен" Виктора Цоя на фестивале под Калугой

Общество
16 июня, 13:20 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Флэш-моб пройдет на фестивале "МотоЯрославец - 2017" и будет приурочен к 55-летию Виктора Цоя

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛУГА, 16 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Более 1000 российских музыкантов исполнят 1 июля песню "Перемен" Виктора Цоя к 55-летию певца на крупнейшем в России мотофестивале "МотоЯрославец - 2017" в Калужской области. В этом году фестиваль пройдет в 25 раз и соберет около 20 тыс. представителей мотолюбителей и поклонников тяжелой музыки, сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия.

"На главной сцене фестиваля состоится крупнейший в России флэш-моб, в котором примут участие более 1000 музыкантов как известных в России коллективов, так и начинающих музыкантов. Он будет приурочен к 55-летию Виктора Цоя. Около полуночи будет исполнена его одна из самых известных песен "Перемен". Такой флэш-моб пройдет впервые", - рассказали организаторы.

Все исполнители разместятся на главной сцене фестиваля, а также дополнительных площадках. Музыканты будут не только петь песню Цоя, но и играть ее на своих инструментах. Во время всего действия на большом экране будут транслироваться кадры из фильма "Асса", в котором снялся Цой. Участниками флэш-моба станут около 120 музыкальных коллективов, среди них такие известные российские группы как "Алиса", "Агата Кристи", "Тараканы" впервые на открытой площадке фестиваля выступят - TODD, "Черный вторник", "Элизиум", "Манго-Манго".

Кроме концертов, для гостей фестиваля также состоятся мотошоу, выступления каскадеров и воздухоплавателей, fire show, выставка ретро и мототехники. Будут организованы гонки на эндуро и квадроциклах, автосоревнования с использованием искусственных препятствий. Как ожидается, пройдут заезды по мотокроссу с участием около 100 профессиональных спортсменов из Краснодарского края, Самары, Вологды и регионов ЦФО и Германии.

Виктор Цой (1962-1990) - известный советский рок-музыкант, автор песен, основатель и лидер рок-группы "Кино". 21 июня Цою исполнилось бы 55 лет. Погиб певец 15 августа 1990 года в результате ДТП, по одной из версий правоохранительных органов, Цой уснул за рулем.

"МотоЯрославец" - крупнейший мотофестиваль в России. Ежегодно его посещают около 20 тыс. человек из 40 регионов страны. Фестиваль продлится с 29 июня по 2 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
6
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама